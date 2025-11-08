Bortoleto é elogiado pelo argentino Colapinto: "Somos grandes amigos"

São Paulo — Vizinhos na América do Sul, Brasil e Argentina se acostumaram a rivalizar no mundo dos esportes, principalmente no futebol. No entanto, a rixa, que para pesquisadores nasceu no século 19 com as guerras da Cisplatina e do Prata, não tem muito espaço dentro do ambiente do automobilismo. Representantes dos dois países, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto dividem espaço no grid da Fórmula 1 e o apoio da torcida presente no Autódromo de Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo, neste fim de semana.

Com direito a bandeirão na arquibancada, Bortoleto é o queridinho da maior parte do público, até por estar correndo em casa. No entanto, quem vibra pelo piloto da Sauber também tem que disputar no gogó contra o número considerável de argentinos que vieram prestigiar o hermano. A invasão alviceleste virou comum na elite do automobilismo desde o ano passado, quando Colapinto foi promovido para a Williams no lugar do estadunidense Logan Sargeant. O mesmo se repetiu na atual temporada, desta vez, entrando na vaga do francês Jack Doohan na Alpine, após apenas seis etapas.

O sucesso midiático de Franco é visível em diversos lugares de Interlagos. No paddock, por exemplo, a maior parte do público e da imprensa costuma se concentrar no lado onde estão as garagens das principais equipes, como McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes. Porém, desta vez, a reunião é próxima das portas da Alpine, onde jornalistas argentinos fazem um acampamento para registrar todos os passos do compatriota, e os fãs com acesso ao espaço esperam para tentar tietar. Até mesmo os brasileiros entram na onda, fato que o próprio piloto comemora.

"Acho que é algo a ser celebrado, ver dois países que tiveram brigas em outros esportes, mas se aproximam aqui, seja por conta dos fãs, de mim ou do Gabriel. Somos grandes amigos, ele é um dos pilotos que tenho maior proximidade no grid. Eu amo o Brasil, amo o apoio que recebo aqui, sou muito grato por isso. Fico extremamente feliz por ver esses dois países se dando bem. É uma mudança que precisava acontecer, vendo a América do Sul unida contra a Europa e outros países. Somos como irmãos, e ver isso neste esporte é muito legal", disse Colapinto, em resposta ao Correio.

O carinho pelo argentino não chega a ser unanimidade nas arquibancadas, e o piloto ouviu algumas provocações durante o primeiro dia de atividades em pista. Ainda assim, ele não mediu elogios ao falar sobre o país verde-amarelo e a relação que desenvolve com o local desde a infância, deixando de lado a rivalidade presente de outras modalidades.

"O Brasil, para mim, é como uma segunda casa, eu vinha para cá quando era criança. Sei que no futebol e em outros esportes há uma competição entre Argentina e Brasil, mas acho que no automobilismo é diferente. Aqui, somos 20 pilotos, corremos contra europeus e pessoas de todos os cantos do mundo, acho que Brasil e Argentina estão unidos neste esporte, e me deixa muito orgulhoso", acrescentou Colapinto.

Por falar em futebol, o piloto, torcedor do Boca Juniors, recebeu visitas de Flaco López e Agustín Giay, jogadores do Palmeiras. Questionado se o campeão da Copa Libertadores será o alviverde ou o Flamengo, ele apenas riu e preferiu não dar um palpite.

De volta ao automobilismo, a festa argentina ficou ainda melhor nesta sexta-feira (7/11), após a Alpine confirmar a titularidade de Colapinto para 2026, ano de novo regulamento, ao lado do francês Pierre Gasly. A notícia caiu como um presente para o jovem de 22 anos, nascido em Pilar. Inicialmente, o contrato com a equipe era de cinco corridas e seria reavaliado após cada nova disputa. Ainda sem pontuar em 2025, a incerteza pairava sobre o futuro do argentino, mas o desempenho recente foi suficiente para render elogios e a confiança do polêmico chefe de equipe Flávio Briatore.

"Estou acompanhando o progresso do Franco durante o tempo dele na Fórmula 1 e sempre acreditei que ele tem os atributos certos e o potencial de ser um piloto top, que pode crescer com o time. Está sendo um ano difícil para todo o time, e não tem sido o cenário mais fácil para performar, mas Franco e Pierre fizeram o melhor para ajudar a colocar a equipe na melhor posição para a próxima temporada", declarou Briatore.

Carros na pista

Apesar do contrato renovado, o primeiro dia de ação no Autódromo de Interlagos não foi dos melhores para Colapinto. O argentino marcou apenas o 16º melhor tempo no único treino livre do fim de semana, enquanto Gabriel Bortoleto teve o quinto giro mais rápido com a Sauber. A sessão foi dominada pelas duas McLarens, com Lando Norris em primeiro, seguido por Oscar Piastri, os únicos a completarem uma volta em menos de um minuto e 10 segundos na bateria.

O desempenho foi semelhante na classificação para a sprint. Colapinto ficou em 16º, duas posições atrás do brasileiro, que irá começar em 14º na corrida curta. O mais rápido foi novamente Norris, reforçando o bom momento na temporada e garantindo a primeira posição de largada, na frente de Kimi Antonelli, da Mercedes, e do companheiro Piastri, principal adversário na briga pelo título, que no momento tem apenas um ponto de diferença entre os dois. Outro postulante e atual dono do troféu de campeão, Max

Verstappen não foi bem e começa em sexto. Na prova reduzida, apenas os oito primeiros colocados ao término das 24 voltas pontuam.

Os carros voltam à pista neste sábado (8/11), primeiro para a corrida de sprint, às 11h, e depois para a classificação da prova principal, às 15h. No domingo (9/11), a largada será às 14h. Band, Band Sports e F1 TV transmitem.