Antes de Bortoleto, veja quais pilotos brasileiros também bateram na estreia em Interlagos

Antes de Bortoleto, o último piloto verde-amarelo a correr pela primeira vez em casa foi o brasiliense Felipe Nasr, que ficou com a 14º colocação com a Sauber em 2015

Rubinho cede entrevista ao lado do filho na manhã deste domingo, no GP de São Paulo.
Rubinho cede entrevista ao lado do filho na manhã deste domingo, no GP de São Paulo. - (crédito: Ed Alves/CB DA Press)

Representante do Brasil no Grande Prêmio de São Paulo de 2025, Gabriel Bortoleto foi mais um a viver o azar da primeira corrida no país natal hoje, no Autódromo de Interlagos. Estreante da temporada, o jovem da Sauber bateu na volta inicial da prova em solo verde-amarelo e repetiu o que já viveram os compatriotas Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa e muitos outros.

O que o piloto brasileiro viveu neste domingo foi algo parecido com a experiência que outros brasileiros já passaram ao estrear em casa. O Brasil teve ao longo da história 33 pilotos em ação na Fórmula 1 e 27 deles tiveram a oportunidade de ir à pista no país natal, seja em Interlagos ou em Jacarepaguá. Dos 27, 19 não conseguiram completar a corrida.

Leia também: F1: Bortoleto bate no início e Norris vence em Interlagos

  • A primeira edição do GP do Brasil, em 1973, terminou com abandonos de José Carlos Pace e de Wilson Fittipaldi Jr.
  • Depois, em 1979, Nelson Piquet teve o mesmo destino.
  • Referência do automobilismo nacional, Ayrton Senna sofreu uma quebra do motor da Toleman em 1984 e foi uma das muitas frustrações que o tricampeão mundial sofreu em casa, assim como em 1985, 1987, 1988, 1992 e 1994.
  • Nomes como Chico Serra (1981), Christian Fittipaldi (1992), Rubens Barrichello (1993), Ricardo Zonta (1999), Luciano Burti (2001) e Felipe Massa (2002) também não conseguiram cruzar a linha de chegada nos respectivos debutes.

O único brasileiro a estrear com vitória no país foi Emerson Fittipaldi, em 1972. Além dele, os melhores resultados foram o sétimo lugar de Roberto Moreno (1991) e o décimo de Pedro Paulo Diniz (1995) e Cristiano da Matta (2003).

Antes de Bortoleto, o último piloto verde-amarelo a correr pela primeira vez em casa foi o brasiliense Felipe Nasr, que ficou com a 14º colocação com a Sauber em 2015.

Estreia de brasileiros no Brasil pela F1:

Emerson Fittipaldi – vencedor (1972)
José Carlos Pace – abandonou (1972)
Wilson Fittipaldi Jr – abandonou (1972)
Luiz Bueno – 12º (1972)
Ingo Hoffman – 11º (1976)
Alex Dias Ribeiro – abandonou (1977)
Nelson Piquet – abandonou (1979)
Chico Serra – abandonou (1981)
Raul Boesel – abandonou (1982)
Ayrton Senna – abandonou (1984)
Maurício Gugelmin – abandonou (1988)
Roberto Moreno – não classificou (1989)
Christian Fittipaldi – abandonou (1992)
Rubens Barrichello – abandonou (1993)
Pedro Paulo Diniz – 10º (1995)
Ricardo Rosset – abandonou (1996)
Tarso Marques – abandonou (1996)
Ricardo Zonta – não largou (1999)
Luciano Burti – abandonou (2001)
Enrique Bernoldi – abandonou (2001)
Felipe Massa – abandonou (2002)
Cristiano da Matta – 10º (2003)
Antônio Pizzonia – abandonou (2003)
Nelson Piquet Jr – abandonou (2008)
Bruno Senna – 21º (2010)
Lucas di Grassi – abandonou (2010)
Felipe Nasr – 14º (2015).

AR
AR

Arthur Ribeiro — Especial para o Correio*

Estagiário

Aluno de jornalismo com passagem nas redações da Agência CEUB, Jornal de Brasília e TV Câmara. Escreve na editoria de Esportes do Correio. Apaixonado por futebol e esportes americanos, realiza um sonho em poder fazer o que ama.

Por Arthur Ribeiro — Especial para o Correio*
postado em 09/11/2025 18:23
