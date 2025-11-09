Antes de Bortoleto, veja quais pilotos brasileiros também bateram na estreia em Interlagos

Rubinho cede entrevista ao lado do filho na manhã deste domingo, no GP de São Paulo. - (crédito: Ed Alves/CB DA Press)

Representante do Brasil no Grande Prêmio de São Paulo de 2025, Gabriel Bortoleto foi mais um a viver o azar da primeira corrida no país natal hoje, no Autódromo de Interlagos. Estreante da temporada, o jovem da Sauber bateu na volta inicial da prova em solo verde-amarelo e repetiu o que já viveram os compatriotas Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa e muitos outros.

O que o piloto brasileiro viveu neste domingo foi algo parecido com a experiência que outros brasileiros já passaram ao estrear em casa. O Brasil teve ao longo da história 33 pilotos em ação na Fórmula 1 e 27 deles tiveram a oportunidade de ir à pista no país natal, seja em Interlagos ou em Jacarepaguá. Dos 27, 19 não conseguiram completar a corrida.

A primeira edição do GP do Brasil, em 1973, terminou com abandonos de José Carlos Pace e de Wilson Fittipaldi Jr.

Depois, em 1979, Nelson Piquet teve o mesmo destino.

Referência do automobilismo nacional, Ayrton Senna sofreu uma quebra do motor da Toleman em 1984 e foi uma das muitas frustrações que o tricampeão mundial sofreu em casa, assim como em 1985, 1987, 1988, 1992 e 1994.

Nomes como Chico Serra (1981), Christian Fittipaldi (1992), Rubens Barrichello (1993), Ricardo Zonta (1999), Luciano Burti (2001) e Felipe Massa (2002) também não conseguiram cruzar a linha de chegada nos respectivos debutes.

O único brasileiro a estrear com vitória no país foi Emerson Fittipaldi, em 1972. Além dele, os melhores resultados foram o sétimo lugar de Roberto Moreno (1991) e o décimo de Pedro Paulo Diniz (1995) e Cristiano da Matta (2003).

Antes de Bortoleto, o último piloto verde-amarelo a correr pela primeira vez em casa foi o brasiliense Felipe Nasr, que ficou com a 14º colocação com a Sauber em 2015.

Estreia de brasileiros no Brasil pela F1:

Emerson Fittipaldi – vencedor (1972)

José Carlos Pace – abandonou (1972)

Wilson Fittipaldi Jr – abandonou (1972)

Luiz Bueno – 12º (1972)

Ingo Hoffman – 11º (1976)

Alex Dias Ribeiro – abandonou (1977)

Nelson Piquet – abandonou (1979)

Chico Serra – abandonou (1981)

Raul Boesel – abandonou (1982)

Ayrton Senna – abandonou (1984)

Maurício Gugelmin – abandonou (1988)

Roberto Moreno – não classificou (1989)

Christian Fittipaldi – abandonou (1992)

Rubens Barrichello – abandonou (1993)

Pedro Paulo Diniz – 10º (1995)

Ricardo Rosset – abandonou (1996)

Tarso Marques – abandonou (1996)

Ricardo Zonta – não largou (1999)

Luciano Burti – abandonou (2001)

Enrique Bernoldi – abandonou (2001)

Felipe Massa – abandonou (2002)

Cristiano da Matta – 10º (2003)

Antônio Pizzonia – abandonou (2003)

Nelson Piquet Jr – abandonou (2008)

Bruno Senna – 21º (2010)

Lucas di Grassi – abandonou (2010)

Felipe Nasr – 14º (2015).