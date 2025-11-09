Antes de Bortoleto, veja quais pilotos brasileiros também bateram na estreia em Interlagos

Representante do Brasil no Grande Prêmio de São Paulo de 2025, Gabriel Bortoleto foi mais um a viver o azar da primeira corrida no país natal hoje, no Autódromo de Interlagos. Estreante da temporada, o jovem da Sauber bateu na volta inicial da prova em solo verde-amarelo e repetiu o que já viveram os compatriotas Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa e muitos outros.
O que o piloto brasileiro viveu neste domingo foi algo parecido com a experiência que outros brasileiros já passaram ao estrear em casa. O Brasil teve ao longo da história 33 pilotos em ação na Fórmula 1 e 27 deles tiveram a oportunidade de ir à pista no país natal, seja em Interlagos ou em Jacarepaguá. Dos 27, 19 não conseguiram completar a corrida.
- A primeira edição do GP do Brasil, em 1973, terminou com abandonos de José Carlos Pace e de Wilson Fittipaldi Jr.
- Depois, em 1979, Nelson Piquet teve o mesmo destino.
- Referência do automobilismo nacional, Ayrton Senna sofreu uma quebra do motor da Toleman em 1984 e foi uma das muitas frustrações que o tricampeão mundial sofreu em casa, assim como em 1985, 1987, 1988, 1992 e 1994.
- Nomes como Chico Serra (1981), Christian Fittipaldi (1992), Rubens Barrichello (1993), Ricardo Zonta (1999), Luciano Burti (2001) e Felipe Massa (2002) também não conseguiram cruzar a linha de chegada nos respectivos debutes.
O único brasileiro a estrear com vitória no país foi Emerson Fittipaldi, em 1972. Além dele, os melhores resultados foram o sétimo lugar de Roberto Moreno (1991) e o décimo de Pedro Paulo Diniz (1995) e Cristiano da Matta (2003).
Antes de Bortoleto, o último piloto verde-amarelo a correr pela primeira vez em casa foi o brasiliense Felipe Nasr, que ficou com a 14º colocação com a Sauber em 2015.
Estreia de brasileiros no Brasil pela F1:
Emerson Fittipaldi – vencedor (1972)
José Carlos Pace – abandonou (1972)
Wilson Fittipaldi Jr – abandonou (1972)
Luiz Bueno – 12º (1972)
Ingo Hoffman – 11º (1976)
Alex Dias Ribeiro – abandonou (1977)
Nelson Piquet – abandonou (1979)
Chico Serra – abandonou (1981)
Raul Boesel – abandonou (1982)
Ayrton Senna – abandonou (1984)
Maurício Gugelmin – abandonou (1988)
Roberto Moreno – não classificou (1989)
Christian Fittipaldi – abandonou (1992)
Rubens Barrichello – abandonou (1993)
Pedro Paulo Diniz – 10º (1995)
Ricardo Rosset – abandonou (1996)
Tarso Marques – abandonou (1996)
Ricardo Zonta – não largou (1999)
Luciano Burti – abandonou (2001)
Enrique Bernoldi – abandonou (2001)
Felipe Massa – abandonou (2002)
Cristiano da Matta – 10º (2003)
Antônio Pizzonia – abandonou (2003)
Nelson Piquet Jr – abandonou (2008)
Bruno Senna – 21º (2010)
Lucas di Grassi – abandonou (2010)
Felipe Nasr – 14º (2015).
