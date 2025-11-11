Seleção perdeu para Senegal no começo do ciclo; o que mudou desde então?

Seleção perdeu por 4 a 2 para Senegal no começo do ciclo para a Copa 2026 - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF)

Ao entrar em campo no sábado (15/11) para seu próximo compromisso, a Seleção Brasileira se deparará com um adversário que a bateu no começo do ciclo pós-Copa do Mundo 2022. Senegal, do craque Sadio Mané, venceu a Canarinho por 4 a 2 logo no terceiro jogo após a eliminação para a Croácia, nas quartas de final do Mundial do Catar. E agora, com mais de 80% do ciclo cumprido, o Brasil chega um tanto modificado desde aquela partida, em junho de 2023, em Portugal. Veja com o Jogada10.

Dos 23 jogadores convocados naquela ocasião – a segunda Data Fifa pós-Copa -, somente 12 constam na atual lista de Carlo Ancelotti. Alguns, porém, estiveram em convocações recentes, como os volantes Joelinton e André. Outros, no entanto, perderam espaço.

Na partida em questão, o Brasil até saiu na frente, graças a gol de Lucas Paquetá. Diallo, Marquinhos (contra) e Sadio Mané, porém, viraram a partida. Marquinhos, então, se redimiu, recolocando o Brasil na partida. Mas, no fim, Mané cobrou pênalti e sacramentou a vitória senegalesa por 4 a 2, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

E não foram apenas os jogadores que mudaram na Seleção. Afinal, aquela partida contava com o interino Ramon Menezes no cargo. Ele, que teve passagem curta no comando, ficou apenas três jogos à frente da Amarelinha, com uma vitória e duas derrotas (33,3% de aproveitamento). Depois, ainda houve tempo para Fernando Diniz (também interinamente) e Dorival Jr terem oportunidades. No entanto, ambos somaram apenas 21 partidas no cargo.

Ancelotti assume em maio de 2025

Foi quando chegou Carlo Ancelotti, com a missão de sacramentar a classificação do Brasil para mais uma Copa do Mundo. Ele conseguiu o primeiro objetivo já em sua segunda partida, em vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai. Desde então, o Brasil demonstrou bom futebol, ainda que com tropeços em Bolívia e Japão, mas começa a ter uma cara já pré-montada.

Ancelotti, afinal, já revelou que da atual convocação, cerca de 18 jogadores devem aparecer na lista para a Copa do Mundo de 2026. Quando enfrentar o Senegal, sábado (15/11), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), a Seleção tentará dar mais um passo positivo em sua preparação na busca pelo hexa.

Jogadores que estavam na derrota da Seleção para o Senegal, mas não estão na atual lista

Ayrton Lucas (LE, Flamengo); Joelinton (V, Newcastle); Malcom (PD, Al-Hilal); Pedro (A, Flamengo); Rony (A, Palmeiras); Raphael Veiga (M, Palmeiras); Alex Telles (LE, Botafogo); André (V, Wolves); Ibanez (Z, Al Ahli), Robert Renan (Z, Vasco); Weverton (G, Palmeiras).