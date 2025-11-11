Oscar tem problema cardíaco e é levado ao hospital

Sofrendo com lesões na temporada, Oscar apresentou problemas cardíacos durante exames realizados no São Paulo, nesta manhã de terça-feira (11/11). Assim, o jogador foi para o Hospital Israelita Albert Einstein. A informação foi é do próprio clube por meio de nota oficial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O meio-campista realizava exames de preparação visando a pré-temporada do ano que vem. O clube informou que o atleta apresentou uma "intercorrência cardiológica". Com isso, ele recebeu atendimento dos médicos do clube, além dos profissionais do Albert Einstein, que também estavam no local. O camisa 8, portanto, foi para hospital e está estável.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Oscar não entra em campo desde julho, quando sofreu fraturas em três vértebras. Em outubro, o meia sofreu uma lesão na panturrilha direita. Desde que retornou ao São Paulo, o camisa 11 disputou 21 partidas e marcou dois gols. A sequência de problemas físicos, porém, tem limitado sua participação e preocupa a comissão técnica para o planejamento do elenco em 2026.

Com isso, o meia, que estava em fase final de tratamento, não deve ficar à disposição pelo técnico Hernán Crespo para clássico contra o Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nota oficial do São Paulo

"Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local.

Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.

Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar."