Brasileiro é campeão de mundial de canicross; conheça modalidade

No dia 24 de outubro, William Oliveira ganhou o mundial de canicross ao lado da cachorrinha Tonha

O brasileiro William Oliveira foi campeão do mundial de canicross - (crédito: Daniel Thibault)
No último dia 24 de outubro, o brasileiro William Oliveira foi campeão do mundial de canicross ao lado da cachorra Tonha. O campeonato disputado nos Estados Unidos ocorreu entre os dias 18 a 26 de outubro. O atleta, que começou a praticar o esporte em 2012, já foi campeão sul-americano e participou de três mundiais, e dessa vez trouxe um título inédito.

“Nesse momento eu vi que não corria mais para mim, e sim para uma nação,” contou Willian ao Correio sobre o apoio prestado pela torcida brasileira. Ele conta como se emocionou ao receber o carinho do público que estava torcendo por ele. O atleta também compartilhou a emoção que sentiu ao subir ao pódio: “Foi uma baita emoção ouvir o hino nacional tocando no pódio.”

O canicross e o esporte

O canicross é um esporte que envolve uma pessoa e um cachorro unidos por um equipamento especial. A dupla deve correr em harmonia enquanto o cachorro puxa o humano. A modalidade surgiu na Europa, em 1982, como uma maneira de socializar cães. Em 1986, foi realizada a primeira competição de canicross na França.

William conheceu a modalidade durante uma das corridas de mountain bike e trail run que organizava, quando um dos participantes pediu para correr com o cachorro. Após isso, o atleta passou a incluir a modalidade nas competições que organizava e, em 2012, começou a praticar o esporte.

“Talvez esse seja o esporte mais complexo que já pratiquei em minha vida”, comenta Willian, que começou a preparação para o mundial ainda em 2023. “Você precisa treinar você, você precisa treinar o seu cachorro, você precisa alimentar o seu cachorro da melhor forma possível, se alimentar da melhor forma possível”, conta ele.

Willian e Tonha já se preparam para os novos desafios. O atleta e a cachorra iniciaram o treinamento para o Pan-Americano, que ocorrerá em novembro de 2026.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Ana Luiza Dutra

Estudante de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília (UCB), é estagiária nas redes sociais do Correio. Fã de cultura pop e literatura.

Por Ana Luiza Dutra
postado em 15/11/2025 00:01
