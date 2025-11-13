InícioEsportes
Musa do skate abre conta no OnlyFans: "Dia a dia como atleta"

Skatista e pilota da Porsche Cup, Letícia Bufoni pretende utilizar uma abordagem diferenciada em seu perfil oficial na plataforma conhecida pela venda de conteúdo adulto

Letícia Bufoni anuncia entrada para o OnlyFans - (crédito: Reprodução / Instagram)
Letícia Bufoni, um dos maiores nomes do skate nacional, anunciou sua entrada no OnlyFans. No entanto, o propósito da atleta é diferente: em vez de promover os conteúdos sexuais pelos quais a plataforma ficou famosa, ela irá mostrar bastidores da sua vida no esporte.

No perfil oficial de Letícia, os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos da sua rotina no skate, automobilismo, treinos, viagens e “tudo que faz parte do meu dia a dia como atleta.”

Quem é Letícia Bufoni

  • Letícia Bufoni e Silva nasceu em 13 de abril de 1993, em São Paulo (SP), Brasil. 
  • Ela mora nos Estados Unidos há anos (mudou-se para Los Angeles aos 14 anos) para seguir carreira como skatista profissional. 
  • É skatista de street (rua) e se tornou uma das maiores atletas femininas desse estilo no mundo. 
  • Detentora de vários recordes do X Games: entre eles o maior número de medalhas de ouro na modalidade Street femininas. 
  • Estabeleceu recordes reconhecidos pelo Guinness World Records, como o grind de skate mais alto saindo da parte traseira de uma aeronave, a 9.022 pés de altitude. 
  • Guinness World Records
  • Representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 (realizados em 2021 em Tóquio), na estreia do skate como modalidade olímpica. 
  • Começou a andar de skate aos 9 anos de idade em São Paulo, cresceu no bairro Vila Matilde. 
  • Ela se tornou um símbolo de superação no esporte feminino, quebrando barreiras num ambiente dominado por homens, e ajudando a abrir caminho para outras skatistas. 
  • Além do esporte, ela atua como marca pessoal (lifestyle), influenciadora digital e empresária — com presença forte nas redes sociais e parcerias com várias marcas. 
  • Em 2025, foi nomeada para um cargo de liderança na World Skate (organização internacional do skate) como parte da comissão técnica, tornando-se a primeira mulher brasileira a ocupar tal posição. 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 13/11/2025 14:42 / atualizado em 13/11/2025 14:43
