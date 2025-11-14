STJD adia julgamento de Vitor Roque e Palmeiras ganha tempo para acordo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou na noite desta sexta-feira (14/11) o adiamento do julgamento do atacante Vitor Roque. A audiência, que a 2ª Comissão Disciplinar havia marcado para segunda-feira (17/11), agora ocorrerá na próxima quarta-feira (19/11). O adiamento, portanto, considera a presença do jogador na Data-Fifa. A procuradoria denunciou o atacante por discriminação, com base no Artigo 243-G, após uma publicação de cunho homofóbico (um tigre mordendo um veado) depois da vitória sobre o São Paulo.

O adiamento dá mais tempo para o Palmeiras agir nos bastidores. O clube, afinal, tenta evitar o julgamento. Como já noticiado, o Palmeiras busca costurar um acordo de "transação disciplinar" com a procuradoria do STJD. A estratégia visa retirar o caso da pauta e evitar o risco de uma suspensão pesada, que pode variar de cinco a dez jogos. No entanto, a nova data criou uma situação complexa. A sessão de julgamento no Rio de Janeiro ocorrerá exatamente no mesmo dia da partida adiantada contra o Vitória, marcada para as 19h30, em São Paulo.

Vitor Roque comenta sobre o caso

O atacante, aliás, está atualmente com a Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti o convocou para os amistosos contra o Senegal (amanhã, 15/11) e a Tunísia (terça, 18/11). Durante a concentração, Vitor Roque comentou o caso. O jogador tratou a postagem como "uma brincadeira" e disse que a publicou "sem maldade". Além disso, ele sugeriu uma punição alternativa:

"Uma conversa educativa já é válida", declarou o atacante.

O Palmeiras, portanto, vive uma corrida contra o relógio. O clube tentará fechar a transação disciplinar antes de quarta-feira. Se o STJD aceitar o acordo, o atacante fica livre para jogar contra o Vitória. Caso contrário, a 2ª Comissão Disciplinar o julgará no dia do jogo. Uma eventual punição, portanto, o tiraria não só desta partida crucial, mas de toda a reta final do Campeonato Brasileiro.