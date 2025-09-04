Nova temporada da NFL desafia Eagles e celebra expansão global

Setembro chegou e resgata a tradição: é tempo de futebol americano. O gentílico "americano", normalmente usado para designar o que é dos Estados Unidos, soa cada vez mais ultrapassado para denominar a modalidade e a NFL, cuja nova temporada começa nesta quinta-feira (4/9), com sotaque internacional. Novamente com o Brasil envolvido na primeira rodada, os 32 times se preparam para as 18 semanas de ação rumo aos playoffs e o sonho de estar presente no Super Bowl LX, em 8 de fevereiro, na Califórnia.

O pontapé inicial nesta quinta será às 21h20, entre o atual campeão Philadelphia Eagles e o rival de divisão Dallas Cowboys, medindo forças no Lincoln Financial Field, palco de partidas do Super Mundial de Clubes da Fifa. DAZN e SporTV2 transmitem. Dono do troféu Vince Lombardi, o time da Pensilvânia tem a missão de tentar se tornar apenas a décima equipe a conquistar o título duas vezes consecutivas. Somente outros dois times alcançaram o feito neste século.

Para isso, a franquia manteve as principais peças do elenco estrelado, incluindo o running back Saquon Barkley, eleito melhor jogador ofensivo da última temporada, e o quarterback Jalen Hurts, MVP do Super Bowl LIX. Do outro lado, o Cowboys chega pressionado após trocar o talentoso linebacker Micah Parsons e por estar há 29 anos longe das finais da Conferência Nacional (NFC).

Na sexta-feira (5/9), é vez de um dos poucos times bicampeões voltarem ao páreo. Vice para o Eagles na decisão passada, mas vencedor em 2023 e 2024, o Kansas City Chiefs marca presença na segunda partida da história da NFL no Brasil. A equipe de Patrick Mahomes, Travis Kelce e companhia será considerada visitante no confronto divisional contra o Los Angeles Chargers, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Presente nos últimos três Super Bowls, a franquia mira reconquistar o respeito que a fez ser temida por toda a liga recentemente. Os postulantes ao título, no entanto, chegam cada vez mais confiantes para deixar Eagles e Chiefs pelo caminho. Liderado pelo MVP Josh Allen, o Buffalo Bills sonha em sair da fila do quase, assim como o Baltimore Ravens de Lamar Jackson, dois dos principais nomes para ficar de olho na temporada.

A lista de candidatos é extensa. Joe Burrow quer recuperar o potencial do Bengals, assim como Brock Purdy no 49ers, Jordan Love no Packers e CJ Stroud no Texans. Os veteranos Jared Goff (Lions), Baker Mayfield (Buccaneers), Matthew Stafford (Rams) e Aaron Rodgers (Steelers) tentam mostrar ainda ter combustível no tanque para sonhar, enquanto uma nova geração liderada por Jayden Daniels, do Commanders, e Caleb Williams, do Bears, brigam pela herança do trono. Após cinco meses, o troféu do Super Bowl ficará nas mãos de apenas um.

Novo mapa

Após o sucesso da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers no ano passado, a NFL decidiu voltar ao Brasil em 2025, desta vez, com Chargers e Chiefs. Apesar de ter como representante em atividade apenas o kicker Cairo Santos, do Chicago Bears, o país faz parte da estratégia de expansão da liga. A expectativa é aumentar o engajamento, conquistar mais público e desbravar novos mercados.

A estratégia não se resume apenas ao Brasil. Reflexo disso é que a competição desembarcará pela primeira vez em Madrid, na Espanha, e em Dublin, na Irlanda, para partidas da temporada regular. Serão, ao todo, sete jogos internacionais do ano, um recorde, visitando também a Alemanha e a Inglaterra. No próximo ano, será vez da Austrália entrar no radar, com uma partida do Los Angeles Rams marcada para Melbourne.

Como a NFL segue conquistando o coração de mais pessoas pelo Brasil, os fãs também terão mais opção de acompanhar a temporada. Com a entrada da Globo, agora as transmissões serão divididas entre ESPN e SporTV nos canais fechados, enquanto o DAZN segue no streaming com o Game Pass (pay-per-view da liga) e a GE TV assume no YouTube. A CazéTV passará o jogo de São Paulo, e a Netflix transmite duas partidas da rodada de Natal.