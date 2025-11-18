Grêmio é punido por dívida e sofre transfer ban da Fifa

Em meio a transição entre as gestões do Grêmio, a diretoria do clube gaúcho recebeu uma má notícia. Nesta terça-feira, a Fifa anunciou que o Tricolor sofreu um transfer ban e está impedido de registrar jogadores por três janelas de transferências. A punição, inclusive, já está valendo.

No entanto, a Fifa não divulgou qual dívida causou a punição ao Grêmio. Recentemente, o River Plate, do Uruguai, cobrou o clube gaúcho pelo empréstimo do atacante Arezo ao Penãrol.

Em resumo, como o River Plate-URU tem 50% dos direitos econômicos do jogador, teria direito a metade do valor pago pelo Peñarol pelo empréstimo de Arezo. Assim, os uruguaios esperavam receber 150 mil euros (R$ 920,2 mil, na cotação atual). O clube do país vizinho cobrou o próprio Grêmio antes de acionar a Fifa. No entanto, o Tricolor informou que não conseguiria quitar a dívida neste momento.

Apesar de, no momento, a punição ser válida por três janelas de transferências, esta suspensão é retirada assim que o Grêmio pagar o que deve ao clube uruguaio.

Contratado pelo Grêmio no meio de 2024 como uma promessa do futebol uruguaio, Arezo não correspondeu as expectativas no Tricolor. Em resumo, ele disputou 37 jogos com a camisa tricolor, com seis gols e duas assistências. No Peñarol, no entanto, o uruguaio se encontrou. Até aqui, ele marcou 11 gols e deu quatro assistências em 22 jogos. Existe, inclusive, a expectativa de uma negociação definitiva entre os clubes na próxima janela.

Grêmio vive problema de fluxo de caixa

Recentemente, o Grêmio passou a conviver com problemas de fluxo de caixa. A "Alfa", patrocinador máster do clube, atrasou os últimos pagamentos ao clube. Além disso, pela disputa judicial entre o Flamengo e a Libra, o Tricolor ficou com valores retidos na Justiça. No final da última semana, esta verba foi desbloqueada.



