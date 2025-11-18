Maratona Monumental de Brasília reunirá atletas de 654 cidades e de 48 países

Caminhando para a sexta edição, a Maratona Monumental de Brasília está entre as mais tradicionais do Brasil - (crédito: Divulgação)

Brasília reúne esporte, turismo e integração em um dos cenários mais marcantes e simbólicos do país. A Maratona Monumental abre oficialmente a programação com a Expo Monumental, entre 20 e 22 de novembro. As provas serão nos dias 22 e 23, na Esplanada dos Ministérios.

Reconhecida como uma das maiores provas de corrida de rua da América do Sul, a competição chega à 6ª edição, reunindo milhares de atletas, representantes de 654 cidades brasileiras, 48 nacionalidades e 409 estrangeiros. A programação prevê as provas de 5 km e 10 km, no dia 22, às 18h, e as largadas da maratona (42km) às 5h e da meia maratona (21km) às 6h, no dia 23.

“Mais do que uma corrida, a Maratona Monumental é um encontro de culturas, histórias e superações. Brasília se torna o centro da corrida de rua no continente”, afirma Elias Sousa, um dos idealizadores da prova.

Única prova do Brasil integrante do Mega Finisher – South America Run Series, circuito internacional que conecta maratonas e meias maratonas em cinco capitais sul-americanas, a Maratona Monumental de Brasília combina estrutura técnica, segurança e experiência de nível internacional em um percurso que valoriza os principais cartões-postais da capital federal.

Com permit da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), chancela da World Athletics e filiação à AIMS, a prova oferece quatro distâncias — 42km, 21km, 10km e 5km —, além da corrida infantil Monumental Kids, marcada para o dia 22 de novembro, às 9h, na Esplanada. O evento também promove a tradicional Expo Monumental, espaço oficial para retirada de kits, interação com marcas e concentração dos patrocinadores.

Expo Monumental

Os amantes da corrida de rua terão uma programação completa nos dias que antecedem as provas. A Expo Monumental reúne um espaço dedicado ao universo do corredor — com vestuário, acessórios e lançamentos esportivos — além de rodas de conversa e palestras com especialistas em saúde, atletas e personalidades do mundo da corrida.

A entrega dos kits também será realizada na Expo Monumental, no Pátio Brasil Shopping (Varandão). A retirada poderá ser feita em 20 e 21 de novembro, das 9h às 19h, e no dia 22, das 9h às 14h. O kit do atleta inclui camiseta oficial (100% poliamida), número de peito com chip de cronometragem, bolsa personalizada, medalha de participação e kit lanche pós-prova.

Serviço

Maratona Monumental de Brasília 2025

Datas: 22 e 23 de novembro de 2025

Local: Esplanada dos Ministérios – Brasília/DF

Distâncias: 42 km, 21 km, 10 km, 5 km e Monumental Kids

Expo Monumental (retirada de kits): 20 e 21 de novembro, das 9h às 19h; 22 de novembro, das 9h às 14h – Pátio Brasil Shopping (Varandão), SCS Q.7 Bloco A