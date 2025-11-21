Palmeiras tem enorme aproveitamento contra o Flu no Allianz Parque

Palmeiras tem bom retrospecto contra o Fluminense, no Allianz Parque - (crédito: Foto: Divulgação Lucas Merçon/Fluminense)

Após engatar seu terceiro jogo sem vitória e ligar alerta, o Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Fluminense, neste sábado (22/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O embate é crucial para a caça do Verdão ao líder Flamengo. E para retomar a ponta, o Alviverde aposta no bom retrospecto em casa que tem contra o Tricolor Carioca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Afinal, nos 12 jogos entre Palmeiras e Fluminense, jogando no Allianz Parque, o Verdão levou a melhor em nove oportunidades. Ainda neste retrospecto soma-se um empate e dois triunfo para os cariocas. O Alviverde ainda marcou 20 gols e sofreu apenas seis.

Contudo, o último jogo no Allianz Parque entre as equipes, terminou com celebração carioca. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Kevin Serna. O triunfo foi crucial para o Tricolor das Laranjeiras escapar do rebaixamento e ainda prejudicou o Verdão, que na época, brigava com o Botafogo pelo título.

Nos demais embates, o Palmeiras se acostumou a sair comemorando. Entre os confrontos, ainda se conta um duelo na semifinal da Copa do Brasil de 2015. O Verdão venceu por 2 a 1 e levou a disputa para os pênaltis, onde brilhou a estrela de Fernando Prass para dar a vaga ao Alviverde.

Assim, o Palmeiras aposta neste grande retrospecto contra o Fluminense para seguir vivo na briga pelo título. Afinal, o Verdão está apenas dois pontos do Flamengo e, um novo tropeço dos cariocas, pode fazer a equipe de Abel Ferreira voltar para a ponta da competição.