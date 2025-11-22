Corvalán conduz boa fase do Brasília no NBB; próximo adversário é o Vasco

O Brasília Basquete vive um capítulo sem precedentes em sua história: pela primeira vez, um argentino conduz a equipe dentro do NBB. Facundo Corvalán desembarcou no DF como campeão do torneio com a camisa do Franca e mostrou as credenciais logo no início. É a cara e o cara da equipe que há tempos ansiava por uma fase mais sólida. Com nove vitórias em onze jogos, a equipe de Dedé Barbosa chegou ao Rio de Janeiro para encarar a trinca carioca e já fez duas vítimas; o último confronto acontece neste domingo, contra o Vasco da Gama, lanterna da competição.

A boa fase do Brasília Basquete passa pelas mãos de Facundo Corvalán. O argentino de 27 anos tem sido um dos melhores, senão o melhor jogador desta edição do Novo Basquete Brasil. A grande fase ostenta números que dispensam interpretação. Cestinha em cinco das onze partidas dos extraterrestres no torneio, é o maior pontuador e assistente da equipe e protagoniza atuações de elite, como os 38 pontos contra o União Corinthians – recorde na carreira e a maior marca de um atleta nesta edição do NBB.

“Pibe” criado em Buenos Aires, Facundo iniciou a carreira no Bahía Basket, da elite argentina. O talento atraiu olhares espanhóis, para onde se transferiu depois de três temporadas na terra natal. Na Espanha, defendeu Real Canoe, Real Betis e CB Peñas, até a chegada ao Brasil, para defender o Minas, onde conquistou o primeiro título da carreira: a Copa Super de 2021/22. Passou ainda pelo Unifacisa, antes de se consolidar como um dos maiores nomes do país no Franca. No elenco francano, integrou campanha vitoriosa com título do NBB e do Paulistão com uma das equipes mais fortes da década.



Agora, ‘Facu’ assume papel decisivo dentro de um Brasília renovado. A vitória no clássico diante do Flamengo, por 85 a 83, consolidou a fase atual da equipe. Corvalán comandou a virada no Maracanãzinho e encerrou a série invicta rubro-negra com autoridade. A vitória sobre o time da Gávea ainda quebrou o tabu de dez partidas sem bater o maior rival. O camisa cinco argentino foi quem mais pontuou na partida, com 22 bolas na cesta, além de contribuir com três assistências.

Facundo alcançou as melhores marcas da carreira com as cores do Brasília. (foto: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Disputando um “Campeonato Carioca” à parte, o Brasília de Dedé Barbosa fecha a turnê carioca diante do Vasco, último colocado, com dez derrotas. O cruzmaltino vive instabilidade estrutural após saída do principal investidor e disputa o campeonato com elenco fragilizado. A partida acontece na Colina Histórica, em São Januário, às 11h deste domingo.