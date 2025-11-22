Corvalán conduz boa fase do Brasília no NBB; próximo adversário é o Vasco

O Brasília Basquete vive um capítulo sem precedentes em sua história: pela primeira vez, um argentino conduz a equipe dentro do NBB. Facundo Corvalán desembarcou no DF como campeão do torneio com a camisa do Franca e mostrou as credenciais logo no início. É a cara e o cara da equipe que há tempos ansiava por uma fase mais sólida. Com nove vitórias em onze jogos, a equipe de Dedé Barbosa chegou ao Rio de Janeiro para encarar a trinca carioca e já fez duas vítimas; o último confronto acontece neste domingo, contra o Vasco da Gama, lanterna da competição.
A boa fase do Brasília Basquete passa pelas mãos de Facundo Corvalán. O argentino de 27 anos tem sido um dos melhores, senão o melhor jogador desta edição do Novo Basquete Brasil. A grande fase ostenta números que dispensam interpretação. Cestinha em cinco das onze partidas dos extraterrestres no torneio, é o maior pontuador e assistente da equipe e protagoniza atuações de elite, como os 38 pontos contra o União Corinthians – recorde na carreira e a maior marca de um atleta nesta edição do NBB.
“Pibe” criado em Buenos Aires, Facundo iniciou a carreira no Bahía Basket, da elite argentina. O talento atraiu olhares espanhóis, para onde se transferiu depois de três temporadas na terra natal. Na Espanha, defendeu Real Canoe, Real Betis e CB Peñas, até a chegada ao Brasil, para defender o Minas, onde conquistou o primeiro título da carreira: a Copa Super de 2021/22. Passou ainda pelo Unifacisa, antes de se consolidar como um dos maiores nomes do país no Franca. No elenco francano, integrou campanha vitoriosa com título do NBB e do Paulistão com uma das equipes mais fortes da década.
Agora, ‘Facu’ assume papel decisivo dentro de um Brasília renovado. A vitória no clássico diante do Flamengo, por 85 a 83, consolidou a fase atual da equipe. Corvalán comandou a virada no Maracanãzinho e encerrou a série invicta rubro-negra com autoridade. A vitória sobre o time da Gávea ainda quebrou o tabu de dez partidas sem bater o maior rival. O camisa cinco argentino foi quem mais pontuou na partida, com 22 bolas na cesta, além de contribuir com três assistências.
Disputando um “Campeonato Carioca” à parte, o Brasília de Dedé Barbosa fecha a turnê carioca diante do Vasco, último colocado, com dez derrotas. O cruzmaltino vive instabilidade estrutural após saída do principal investidor e disputa o campeonato com elenco fragilizado. A partida acontece na Colina Histórica, em São Januário, às 11h deste domingo.