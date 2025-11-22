Técnico do Sub-17 prevê "grande duelo" contra Portugal

Treinador em ação durante a dura partida das quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 - (crédito: Foto: Nelson Terme / CBF)

A Seleção Brasileira Sub-17 garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo da categoria. Nesta sexta-feira (21/11), o time venceu o Marrocos por 2 a 1, em Doha, no Catar. Após a partida, o técnico Carlos Eduardo Patetuci não escondeu a satisfação com o resultado, mas manteve os pés no chão. O treinador, afinal, sabe que o desafio aumenta na próxima fase. Por isso, ele já projetou o confronto decisivo contra Portugal, classificando-o como um teste de fogo para a garotada brasileira. "Esse embate contra Portugal vai ser muito forte… acredito que vai ser um grande duelo", antecipou o comandante.

Patetuci analisou a vitória sobre os marroquinos com sinceridade. Ele admitiu que a equipe sofreu com a qualidade do adversário.

"A seleção do Marrocos tem muita qualidade… e um contra-ataque muito potente", reconheceu.

O Brasil, inclusive, sofreu um susto nos acréscimos do primeiro tempo, quando levou o gol de empate após abrir o placar. O técnico classificou o lance como um "descuido" defensivo que precisou de correção imediata no vestiário.

No entanto, a reação da equipe na etapa final agradou ao treinador.

"Corrigimos no intervalo… O segundo tempo foi todo do Brasil", avaliou Patetuci.

A estratégia funcionou, e o gol da vitória, marcado por Dell, selou a classificação da Amarelinha. Para o técnico, a vitória foi uma recompensa justa pelo volume de jogo apresentado.

"Fomos agraciados no final com mais um gol e com a classificação", completou.

Técnico do Brasil já pensa em Portugal

Agora, o foco muda totalmente para a semifinal. O Brasil enfrentará Portugal na próxima segunda-feira (24/11), às 13h (de Brasília), novamente no complexo Aspire Zone. A preparação, segundo o técnico, começa imediatamente.

"Esse embate contra Portugal vai ser um embate muito forte. Duas seleções com muita qualidade e acredito que vai ser um grande duelo. A partir de amanhã a gente começa a montagem de estratégia para o jogo", garantiu.

Por fim, o objetivo é claro: manter vivo o sonho do título mundial.

"Vamos em frente, em busca da classificação para a final", encerrou o treinador, confiante na força do grupo.