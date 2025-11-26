Vasco reencontra Ramón Díaz em duelo decisivo pela permanência na Série A

Na próxima sexta-feira (28), São Januário recebe um reencontro carregado de simbolismo. O Vasco enfrenta o Internacional, do técnico Ramón Díaz, que desempenhou papel crucial na campanha que livrou o Cruz-Maltino do rebaixamento em 2023. Agora, dois anos depois, o objetivo é o mesmo — escapar da queda —, mas treinador e clube atuam em lados opostos.
Assim como o Vasco, o Internacional também luta pela permanência na Série A. O Colorado chega ao duelo com 41 pontos, apenas um a menos que o Cruz-Maltino, o que transforma o jogo em uma verdadeira decisão contra o rebaixamento. Ramón Díaz conhece bem o adversário e o caldeirão de São Januário, já que comandou o Vasco em 41 partidas.
A passagem de Ramón Díaz pelo Vasco teve altos e baixos. Sua chegada renovou a esperança dos torcedores, que já aceitavam a possibilidade do rebaixamento. No entanto, o Cruz-Maltino engatou uma arrancada decisiva e garantiu a permanência na Série A na última rodada, ao vencer o Red Bull Bragantino.
No ano seguinte, além de assinar um novo e milionário contrato, Ramón Díaz assumiu o controle total do departamento de futebol do Vasco. Entretanto, a confiança depositada nele não se refletiu em campo. O Cruz-Maltino caiu na semifinal do Carioca para o Nova Iguaçu e ainda sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Criciúma, dentro de São Januário.
Essa derrota marcou a despedida de Ramón Díaz. O Cruz-Maltino afirma que o treinador pediu demissão, enquanto o argentino garante que o clube o demitiu. Por isso, o imbróglio tramita na Justiça em um processo que ultrapassa R$ 30 milhões.
Freguesia vascaína
Após deixar o Vasco, Ramón Díaz assinou com o Corinthians. Em dois confrontos diretos contra o treinador, o Cruz-Maltino sofreu duas derrotas. Porém, esta será a primeira partida em São Januário, estádio que o argentino conhece como poucos e que ele sabe o quanto pode ser hostil para qualquer adversário.