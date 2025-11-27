Site vaza uniforme principal da Seleção Brasileira para Copa; veja fotos

O escudo da CBF ficará ao lado esquerdo do peito, enquanto o "Swoosh" da Nike surge à direita, também em verde - (crédito: Foto: reprodução / Footyheadlines.com)

O uniforme principal que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026 vazou nas redes sociais. O site "FootyHeadlines", especializado em uniforme de seleções, publicou imagens da camisa que será a primeira opção para o Brasil no ano que vem.

A nova camisa da Seleção Brasileira é praticamente toda amarela, com detalhes em verde. De acordo com o site, o uniforme tem inspiração da seleção de 1970 na conquista do Tri mundial, no México. A gola é verde, mas em um tom mais azulado. Há detalhes na mesma cor na lateral do corpo, além de elementos texturizados em toda a camisa.

O escudo da CBF ficará ao lado esquerdo do peito, enquanto o "Swoosh" da Nike surge à direita, também em verde. Dentro da gola, um selo com a inscrição "Vai Brasa" aparece dentro de um pequeno losango.

Além da camisa amarela, o calção azul e os meiões brancos seguem a tradição do Brasil em Copas. Uma versão alternativa com calção branco deve ser oferecida, sobretudo porque o uniforme reserva de 2026 terá como principal opção um calção azul escuro.

A CBF vai lançar o novo uniforme em março com estreia em campo no amistoso contra a França. Por fim, a camisa azul, que teve imagens vazadas neste mês, terá uso no jogo contra a Croácia, no mesmo mês.



