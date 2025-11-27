Contra a Noruega, Brasil de Arthur Elias busca ampliar sequência positiva

Uma pesquisa do grupo Nexus, divulgada nesta semana, indicou que a Seleção Brasileira de futebol feminino passou a ser bem vista por cerca de 76% da população do país. Parte dos olhares positivos passa diretamente pelo bom desempenho da equipe após a chegada do treinador Arthur Elias, campeão da Copa América deste ano e medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris. Invicto há seis jogos, o Brasil entra em campo nesta sexta-feira (27/11) pela penúltima vez em 2025, em um amistoso diante da Noruega. O duelo acontece em Cádiz, na Espanha, no Estádio Municipal de La Linea, com transmissão do SporTV.

Prestes a receber a Copa do Mundo da modalidade em 2027, a crescente da Canarinho a nível nacional é evidenciada pela chegada de Arthur Elias. Esse, inclusive, era um dos objetivos do treinador quando o Brasil foi escolhido como sede do Mundial. “A torcida vai estar presente, vai torcer muito. Mas é claro que até lá precisamos preparar o nosso torcedor, para conhecer as nossas jogadoras, se identificar e ter orgulho da Seleção. É uma missão nossa”, disse em entrevista à Globo. Em 35 partidas à frente da Seleção, o treinador soma 25 vitórias, cinco empates e oito derrotas, além do título invicto da Copa América.

Campeãs desta edição da Copa América e invictas há oito partidas, com seis vitórias e dois empates, as dirigidas de Arthur sofreram apenas duas derrotas no decorrer deste ano. A última foi em junho, em um amistoso contra a França, em Grenoble. O Brasil perdeu por 3 x 2, no Estádio dos Alpes, em Grenoble. A primeira havia sido em abril, contra os Estados Unidos, por 2 x 0. “Desde que assumi foram 20 adversários diferentes, a seleção venceu as 20 equipes que enfrentou, com desvantagem apenas contra a seleção americana”, exaltou o treinador da Seleção Brasileira na última entrevista coletiva.

Na última Data Fifa, a Seleção alcançou duas vitórias importantes para aumentar ainda mais a confiança do badalado plantel. Com uma jogadora a menos durante 70 minutos de partida, o Brasil bateu a Inglaterra em pleno Etihad Stadium, por 2 x 1, com gols de Bia Zaneratto e Dudinha. Na sequência, as convocadas foram até Parma para encarar o escalão italiano. Com gol solitário de Luany, a equipe encerrou a leva de amistosos no Velho Continente com 1 x 0 sobre as donas da casa.

Bia Zaneratto comemora o gol no marcado no Atihad Stadium. (foto: Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Depois de encarar a Noruega nesta sexta, as meninas fecham o calendário do ano diante da seleção portuguesa na segunda-feira, às 16h45, no Estádio Municipal de Aveiro. Arthur Elias destacou a importância dos amistosos. “São dois confrontos importantes para estender esse leque até 2027, ano de Copa do Mundo feminina, com adversários que foram muito bem na última Data Fifa. Portugal venceu os Estados Unidos e a Noruega venceu o Japão. É mais uma oportunidade de evoluir a seleção e encerrar bem esse ano”, comentou o treinador de 44 anos.

Entre retornos e desfalques, a Seleção deve ir escalada com: Lorena; Isabela, Tarciane, Mariza, Isa Haas, Yasmin, Angelina, Duda Sampaio, Dudinha, Ludmila, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

Entre as baixas, Arthur não pode convocar três atacantes corriqueiramente presentes nas listas. Destaque do Brasil na conquista da Copa América, Kerolin Nicole, atacante do Manchester City, está lesionada desde outubro e abre a lista de desfalques. Laís Estavam, do Palmeiras, machucou o joelho no amistoso diante da Itália e segue em recuperação. Gio Garbelini, ponta do Atlético de Madrid, fraturou a fíbula esquerda em partida válida pela Champions League, contra o Manchester United.

Com apenas 17 anos, a goleira Thaís, do Benfica, desponta como a maior novidade da lista. Nascida em Portugal, a jovem arqueira tem dupla nacionalidade por conta do pai brasileiro. Ela chegou a figurar nas categorias de base da seleção portuguesa, mas escolheu defender a camisa Amarelinha. Outras novidades ficam a cargo das convocações da goleira Lelê (Corinthians), a zagueira Fê Palermo (Palmeiras), as meio-campistas Brena (Palmeiras) e Yayán (PSG-FRA), e as atacantes Gabi Zanotti (Corinthians) e a guaraense Gabi Portilho (Gotham-EUA).

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima