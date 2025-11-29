Final da Libertadores: quem é o palmeirense que morreu após acidente em Lima

O médico urologista Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, morreu em Lima, capital do Peru, às vésperas da final da Copa Libertadores da América. Palmeirense apaixonado, ele havia viajado para Lima para acompanhar o jogo que ocorre neste sábado contra o Flamengo.

De acordo com a Polícia Nacional do Peru (PNP), o médico fazia um passeio turístico em um ônibus aberto de dois andares quando bateu a cabeça na estrutura da Ponte Bajada, no bairro de Miraflores, um dos pontos mais visitados da capital peruana.

Segundo a rádio e TV RPP, do Peru, a Autoridade de Transporte Urbano (ATU) informou que o ônibus da empresa Solbus operava de forma irregular sem autorização para realizar transporte turístico. A companhia deverá pagar uma multa de cerca de R$ 34 mil. A ATU acrescentou ainda que o motorista não possuía habilitação para esse tipo de serviço, o que deve resultar em uma nova penalidade à empresa.

Segundo o portal UOL, a Embaixada do Brasil em Lima já foi informada sobre a morte do torcedor palmeirense na véspera da final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, e está prestando apoio à família de Dezotti. O clube também mantém contato com a representação diplomática para colaborar com os trâmites burocráticos. O Correio tenta contato com o Palmeiras e com a embaixada; caso haja resposta, esta reportagem será atualizada.

O Palmeiras divulgou nota oficial lamentando a perda e prestando solidariedade à família e aos amigos do torcedor, cuja paixão pelo clube e dedicação à medicina marcaram todos que o conheciam.

Morador de Limeira, no interior de São Paulo, Cauê atendia em consultórios particulares em Limeira e Campinas. Ele era descrito por amigos como alguém movido por duas paixões que o acompanhavam desde cedo: a medicina e o clube alviverde.

Nas redes sociais, Cauê costumava compartilhar momentos do trabalho e da expectativa para acompanhar o Palmeiras na decisão — um desejo que carregava havia anos. Sua morte gerou grande comoção entre palmeirenses presentes em Lima e entre torcedores no Brasil.

Cauê estava na capital peruana com um grupo de amigos, entre eles, Rafael Spadoni que por meio das redes lamentou a morte. “Era para ser uma comemoração, uma aventura nossa, cheia de risadas, esperança e companheirismo. Mas, no meio dessa alegria, a tragédia nos golpeou. Você partiu de repente, deixando um vazio impossível de aceitar”, escreveu.

*Com informações da Agência Estado

