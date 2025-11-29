Internacional demite Ramón Díaz após goleada sofrida contra Vasco

Emiliano Díaz (E), filho e auxiliar de Ramón, também deixa o Colorado - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional anunciou neste sábado (29/11) a demissão do técnico Ramón Díaz, um dia depois da goleada por 5 x 1 para o Vasco, que agravou a pressão sobre o time na reta final do Brasileirão. A passagem do argentino durou pouco mais de dois meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Contratado em 24 de setembro com vínculo até 2026, Ramón não conseguiu dar a resposta esperada. Nesse período, comandou a equipe em 13 jogos. Ao todo, venceu três, empatou cinco e perdeu cinco. O time marcou 13 gols e sofreu 17, fechando o trabalho com aproveitamento de 35,9%.

O treinador chegou ao Beira-Rio com a missão de reorganizar o vestiário e afastar o clube do Z-4, sustentado pelo bom histórico recente no Vasco e no Corinthians, onde havia garantido vaga na Libertadores de 2025.

NOTA OFICIAL — DESLIGAMENTO DO TÉCNICO RAMON DÍAZ



O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual do técnico Ramon Díaz. Deixam o Clube juntamente com ele o auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico… pic.twitter.com/RZY0YrsBzs — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 29, 2025

Além disso, a saída dele inclui toda a comissão: o filho e auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista Juan Romanazzi.

Dessa maneira, o clube busca seu terceiro treinador na temporada e o oitavo desde o início da gestão de Alessandro Barcellos. Antes, o time já foi liderado por Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes, Eduardo Coudet e Roger Machado.

Faltando somente duas rodadas para o fim do Brasileirão, o Internacional tenta reagir sob forte pressão. O próximo compromisso é contra o São Paulo, na quarta-feira (3/12), às 20h, na Vila Belmiro. Por fim, a despedida do ano será no Beira-Rio, em 7 de dezembro, diante do Bragantino.