Brasil faz história na canoa havaiana e se torna vice-campeão no Pan-Americano 2025

Em competição na Ilha de Páscoa, berço do esporte, atletas brasileiros subiram ao pódio 39 vezes

Os atletas da casa ficaram com o primeiro lugar na competição, com o Chile chegando em terceiro no pódio - (crédito: Reprodução @brunoaraujostudio)
Os atletas da casa ficaram com o primeiro lugar na competição, com o Chile chegando em terceiro no pódio - (crédito: Reprodução @brunoaraujostudio)

O Brasil foi vice-campeão no Pan-Americano 2025 de Canoa Havaiana, na Ilha de Páscoa, território chileno no oceano pacífico conhecido pelos nativos como Rapa Nui. Durante a competição, que aconteceu entre 18 e 22 de novembro, a delegação brasileira de Va’a conquistou 17 medalhas de ouro, 15 de prata e 7 de bronze, totalizando 39 subidas ao pódio.

O Brasil ficou atrás apenas dos anfitriões: os atletas da Ilha de Páscoa conquistaram 43 medalhas ao todo.

Os atletas brasileiros foram destaque em diversas categorias, subindo ao pódio 39 vezes. No pós-campeonato, remadoras brasileiras participaram da Teka Varua, uma prova de 60km que contorna toda a ilha. A equipe foi a primeira inteiramente estrangeira a vencer a competição.

Na categoria V6 masculina, no dia 19, o atleta brasiliense Rafael Maia ficou em 5º lugar. Já na modalidade V6 Master, no último dia do campeonato, Rafael e demais atletas da base brasiliense conquistaram o segundo lugar.

A Ilha da Páscoa, também conhecida como Rapa Nuir, é considerada o berço da canoa havaiana. Os atletas da casa ficaram com o primeiro lugar na competição, com o Chile chegando em terceiro no pódio. 

A Federação Internacional de Va’a adota o conceito de “nação”, ao invés de “país”. Assim, seis nações participaram do Pan-Americano: Panamá, Brasil, Venezuela, Peru, Chile e a anfitriã, Rapa Nui. 

Confira os resultados da delegação brasileira:

Ouro

  • V1 Junior 16 Masculino: Miguel Carvalho de Mendonça

  • V6 Master 50 Feminino: Yacht Clube (com participação de Leticia Lana e Giselle Banjar)

  • V6 Open Feminino: Maranata Brasil

  • V1 Master 60 Masculino: Luiz Gustavo

  • V1 Master 70 Masculino: Milton

  • V1 Master 70 Feminino: Vicky Birckbeck

  • V1 Master 80 Feminino: Marisa Hirata

  • Parava’a: Thaís Freitas (VL3) e Amanda Freitas (VL4)

  • V1 Master 40 Feminino: Maira Pita

  • V6 Master 40 Feminino: Hee Nalu

  • V1 Master 50 Feminino: Giselle Banjar

  • V3 Open Feminino: Barra VA’A (Rie Nagasato, Mariana Mateus, Dani Dilan)

  • V6 Master 50 Masculino

  • V3 Master 60 Masculino: Fernando, Jefferson, João

  • V3 Master 40 Feminino: Maira Pita, Fernanda Thedin, Ana Elisa (Zuka)

  • V6 Master 60 Masculino: Fabio Borgo, Fábio de Biasi, Fernando, Hugo, Jefferson e João

  • V3 Master 50 Feminino: Giselle Banjar, Alessandra Rodrigues e Leticia Lana

Prata

  • V3 Master 50 Masculino

  • V6 Open Feminino: Cerrado Noah

  • V3 Júnior 19 Masculino: Ricardo Onofre, Luca Villarroel e Gabriel

  • V3 Júnior 16 Feminino: Maria Vitória, Sue Wicks e Valentina Tannus

  • V3 Master 40 Masculino: Tiago Nicola, Guilherme Ortega e Rafael Maia

  • V1 Master 60 Masculino: Fernando Siqueira

  • Parava’a: Elione Souza (VL3)

  • V1 Master 40 Feminino: Vanessa Andrade

  • V6 Master 40 Feminino: Maranata Brasil

  • V1 Júnior 16 Feminino: Sue Wicks

  • V6 Master 50 Masculino

  • V1 Open Feminino: Dani Dillan

  • V1 Júnior 19 Masculino: Kaique Passos

  • V6 Master 40 Masculino

  • V6 Misto: Noah

Bronze

  • V3 Júnior 19 Feminino

  • V1 Master 40 Masculino: Hermes Pacini

  • V1 Master 50 Masculino: Luiz Malzone

  • V6 Júnior 19 Masculino: Luca, Ricardinho, Eduardo, Miguel e Gabriel

  • V3 Master 40 Masculino: Tiago Nicola, Guilherme Ortega e Rafael Maia

  • V1 Júnior 19 Masculino: Ricardo Onofre

  • V1 Júnior 19 Feminino: Mariana

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 30/11/2025 17:40 / atualizado em 30/11/2025 17:45
