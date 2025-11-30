Polícia afirma que palmeirense pulava em ônibus antes de bater a cabeça em ponte

A polícia de Lima informou neste domingo (30) que o médico brasileiro Cauê Dezotti estava pulando no segundo andar de um ônibus turístico quando bateu a cabeça em uma ponte baixa durante um passeio na capital peruana e morreu. Torcedor do Palmeiras, ele participava de um tour pelo "Circuito de Playas", em um veículo de dois andares com a parte superior aberta. O acidente aconteceu na sexta-feira (28).

De acordo com o chefe da Região Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, testemunhas relataram que o grupo estava de pé no piso superior, pulando e cantando. Ele afirmou a uma rádio local que os torcedores não perceberam que o veículo se aproximava de uma ponte.

Torcedores que estavam no passeio disseram, inclusive, que o ônibus não reduziu a velocidade ao passar pelo trecho onde a ponte é mais baixa. Torcedores que estavam no ônibus socorreram Cauê imediatamente, uma ambulância o levou a uma clínica, mas ele não resistiu.

O corpo permanece no Instituto de Medicina Legal de Lima. Familiares e amigos informaram que o translado ao Brasil deve ser feito na quarta-feira (3). O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Lima, declarou que está prestando assistência consular à família.