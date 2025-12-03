Piton tem lesão confirmada e não joga mais pelo Vasco em 2025

Lucas Piton do Vasco machuca o joelho na partida contra o Mirassol - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco confirmou, nesta quarta-feira (3/12), que o lateral-esquerdo Lucas Piton tem uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O lateral saiu com muitas dores da partida contra o Mirassol, na última terça-feira, em São Januário. A contusão tira o atleta da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense e não atua mais na temporada.

Lucas Piton também será desfalque do Vasco para a partida contra o Atlético, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não informou o prazo de recuperação do atleta.

Lucas Piton deixou o gramado após uma dividida e sentiu dores no joelho esquerdo. Em seu lugar, Fernando Diniz optou por usar Puma Rodríguez improvisado. Na saída de São Januário, o lateral deixou o estádio com muletas e com perna completamente imobilizada.

Para a posição, Fernando Diniz tem Victor Luís e Leandrinho. No entanto, o técnico tem utilizado Pumita Rodríguez na posição e o uruguaio deve ser titular nestes jogos.

O Vasco encerra a campanha no Brasileirão no próximo domingo (7/12), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h. E, na próxima quarta-feira, faz o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Maracanã.