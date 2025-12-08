InícioEsportes
Com Cruzeiro mais premiado que Flamengo, veja o time ideal do Bola de Prata

Premiação da ESPN distribui destaques entre cinco clubes, celebra Arrascaeta como Bola de Ouro, mas com time com mais nomes da Raposa

Bola de Prata 2025 elege Cruzeiro como maior vencedor e Arrascaeta como Bola de Ouro - (crédito: Foto: Divulgação/ESPN)
Bola de Prata 2025 elege Cruzeiro como maior vencedor e Arrascaeta como Bola de Ouro

O encerramento do Campeonato Brasileiro de 2025 trouxe uma seleção equilibrada e representativa no tradicional Prêmio ESPN Bola de Prata. A equipe ideal da competição reuniu jogadores de cinco clubes diferentes, reforçando a diversidade de protagonistas ao longo da temporada. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol e Vasco apareceram entre os premiados.

O grande destaque coletivo ficou por conta do Cruzeiro, que superou até o campeão Flamengo e colocou quatro jogadores na seleção: Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e o artilheiro Kaio Jorge. O desempenho celeste, especialmente na reta final, consolidou o time como uma das forças do campeonato.

O Flamengo, campeão brasileiro, emplacou três nomes. Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro foram os representantes rubro-negros no time ideal. Embora tenha tido menos jogadores na seleção, o clube carioca levou para casa o prêmio mais cobiçado da noite. Afinal, Arrascaeta conquistou a Bola de Ouro, coroando uma temporada excepcional.

O uruguaio, aliás, vive fase iluminada. Com o prêmio, chega a sete troféus na história do Bola de Prata, tornando-se o estrangeiro mais laureado da premiação. No ranking geral, ele só fica atrás de dois gigantes do futebol brasileiro: Zico e Rogério Ceni, cada um com nove conquistas.

A performance de Arrascaeta, que liderou o Flamengo dentro de campo, foi fundamental para a campanha do título e reafirma seu status de um dos maiores talentos a atuar no país na última década. Por fim, Rafael Guanaes, do Mirassol foi eleito o melhor técnico, Allan do Palmeiras, a grande revelação da competição e Pedro ganhou o prêmio de gol mais bonito.

