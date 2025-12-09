Conheça o Cruz Azul, adversário do Flamengo no Intercontinental

Adversário do Flamengo, nesta quarta-feira (10/12), às 14h, pelas quartas de final da Copa Intercontinental da Fifa, o Cruz Azul do México surgiu do cimento e vai até Doha, no Catar, para brigar pela vaga na semifinal do torneio com o rubro-negro, atual campeão brasileiro e da América do Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Cruz Azul nasceu como um clube amador, em 1927, criado pelos trabalhadores de uma fábrica de cimento que levava o mesmo nome. Tornou-se uma cooperativa dos próprios operários e empilhou taças de campeonatos amadores. O sucesso foi tanto que, após 24 anos, em 1961, aderiu ao profissionalismo. Hoje, está entre as mais tradicionais equipes do México. Pesquisas colocam-na como terceira maior torcida do país. A popularidade é fruto dos sete títulos da Concachampions, o torneio continental da América do Norte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre 1998 e 2016, os times do México disputaram a Copa Libertadores. Na época, 18 equipes mexicanas passaram pelo torneio, entretanto, havia uma regra de que, caso uma delas chegassem a ganhar o título sul-americano, não poderia ser o representante no Mundial de Clubes da Fifa, já que a Confederação dos Países das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf), já tinha uma vaga garantida na disputa. Em 2001, o Cruz Azul foi o primeiro do país a disputar uma final da Libertadores, mas foram superados pelo Boca Juniors nos pênaltis, por 3 x 1, e ficaram na vice-liderança.

A vaga no Intercontinental foi confirmada com o último título continental, contra o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 5 x 0. O Cruz Azul é comandado por um técnico que conhece bem o futebol brasileiro. Dono da prancheta mexicana, o argentino Nicolás Larcamón foi treinador do Cruzeiro por 14 jogos em 2024. O time chega calejado após ser eliminado nas semifinais do Apertura da Liga MX, pelo Tigres.

Três dias antes de embarcar para o Catar, o Cruz Azul perdeu um dos principais jogadores do grupo. O zagueiro Jesús Orozco sofreu uma torção no tornozelo direito durante a partida contra o Tigres, na semifinal do Mexicano e não viajou. Porém, há outras peças à disposição de Nicolás Lacarmón. Entre eles, o atacante Luka Romero, apelidado até de "novo Messi". O uruguaio Gabriel Fernández e o mexicano Ángel Sepúlveda também carregam expectativas.

O Cruz Azul é time moderno, adepto à linha de três defensores. O sistema mais utilizado pela equipe é o 3-4-2-1, com variação para o 3-5-2 ou 5-4-1 no modo retranca. O Cruz Azul é time moderno, adepto à linha de três defensores. O sistema mais utilizado pela equipe é o 3-4-2-1, com variação para o 3-5-2 ou 5-4-1 no modo retranca. Enquanto o Flamengo chega desgastado por 75 partidas no ano, os mexicanos disputaram 21. O artilheiro é Ángel Sepúlveda, experiente jogador de 34 anos, autor de sete. Com ele em campo, a trupe da América do Norte perdeu apenas duas.

Times mexicanos tem sido pedras nas chuteiras dos brasileiros. Em 2024, o Botafogo chegou com toda pompa de campeão da Série A e da Libertadores, mas foi varrido pelo Pachuca por 3 x 0 no primeiro mata-mata da Copa Intercontinental. O Palmeiras sofreu e foi eliminado na semifinal do Mundial de 2020 pelo Tigres do centroavante francês Gignac. Em Libertadores, os registros são maiores. O mesmo Tigres despachou o Internacional na semifinal de 2015. O Flamengo demorou para se recuperar do trauma contra o América de Cabañas nas oitavas de 2008.

Preparação

O Flamengo desembarcou no Catar no domingo e realizou o primeiro treino no período noturno. Ontem, Filipe Luís levou a equipe a campo na parte da tarde. Os jogadores que disputaram o duelo contra o Mirassol, pela 38ª rodada do Brasileirão, como Michael, Evertton Araújo, Wallace Yan e Diogo Alves desembarcaram na segunda-feira no Catar. Hoje, o rubro-negro realiza o último treino.