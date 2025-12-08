Gianetti Bonfim é eleita treinadora do ano no Prêmio Brasil Olímpico

Gianetti também acompanhou todos os passos do filho, Caio, na conquista da prata dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 - (crédito: Wagner Carmo/CBAt)

Gianetti Bonfim encara, aos 49 anos, a dupla jornada como mãe e treinadora de um dos principais nomes do esporte nacional, o marchador Caio Bonfim. Após um ano iluminado, com a prata dos 35km no Mundial de Tóquio e o inédito ouro no megaevento, ela celebra a conquista da estatueta de técnica do ano do Prêmio Brasil Olímpico, entregue pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“É uma honra, um prazer, eu me sinto imensamente feliz e honrada por estar recebendo esse prêmio. Estou me sentindo a pessoa mais importante do mundo. Quando via em outros prêmios os treinadores ganhando, sonhava um dia também estar ali. Eu, que sou mulher e trabalho com a marcha atlética, vou representar todas as mulheres do Brasil que, de alguma forma, têm de brigar muito mais que todo mundo para chegar aonde quer”, discursou Gianetti ao COB.

Gianetti acumula experiência de 20 anos na marcha atlética. Oito vezes campeã brasileira, recordista nacional, medalhista de ouro ibero e sul-americana, competiu em alto rendimento até os 40, quando decidiu se dedicar a treinar o filho, Caio Bonfim. Ao lado do marido, João Sena, administra o Centro de Atletismo de Sobradinho (Caso-DF).

Além de Gianetti, Diego Guimarães, treinador taekwondo brasileiro, também foi reconhecido. Natural de Itaboraí (RJ), é considerado um dos principais técnicos da nova geração da modalidade. Em 2025, foi a mente por trás do ouro de Henrique Marques no Campeonato Mundial da China, o primeiro título de um homem brasileiro na competição.

Diego Guimarães é treinador desde 2019. Naquele ano, abriu uma academia no quintal de casa. Destaca-se pelo trabalho junto a atletas de base, como Iris Tang Sing, a primeira brasileira classificada e convocada na modalidade para os Jogos Olímpicos do Rio-2016.

“Receber essa premiação me pegou de surpresa. Foi motivo de muita alegria e emoção. Sabia que tinha a chance, mas não achava que conseguiria ganhar. Nunca tinha sonhado em ganhar essa premiação, mas depois do Campeonato Mundial comecei a sonhar. Esse prêmio coroou o ano especial que o taekwondo teve, de tantos resultados positivos, o melhor ano da história da modalidade a nível mundial. É muito gratificante fazer parte dessa conquista”, celebrou Diego.

O Prêmio Brasil Olímpico é realizado anualmente pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 1999. A festa de gala em 2025 tomará conta da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro. O brasiliense Caio Bonfim concorre à estatueta de melhor atleta da temporada e tem concorrência de Hugo Calderano (tênis de mesa), Henrique Marques (taekwondo) e Yago Dora (surfe). Rayssa Leal (skate), Gabi Guimarães (vôlei), Maria Clara Pacheco (taekwondo) e Rebeca Lima (boxe) são as candidatas da categoria feminina.

Os melhores de cada modalidade em 2025

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Caio Bonfim

Badminton - Juliana Viana

Basquete 3x3 - Gabriela Guimarães

Basquete 5x5 - Yago dos Santos

Beisebol - Victor Coutinho

Boxe - Rebeca Lima

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção / Jacky Godmann

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira 'Bala Loka'

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis

Ciclismo Estrada - Tota Magalhães

Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski

Ciclismo Pista - João Vitor da Silva

Cricket - Laura Cardoso

Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Kohler

Esgrima - Isabela Carvalho

Flag Football - Karol Souza

Futebol - Marta

Ginástica Artística - Flávia Saraiva

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Nicole Pircio / Maria Paula Carminha / Eduarda Arakaki / Sofi

Madeira / Mariana Gonçalves

Golfe - Fred Biondi

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo Completo - Marcio Jorge

Hipismo Salto - Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden

Judô - Daniel Cargnin

Lacrosse - Titus Chapman

Levantamento de Pesos - Laura Amaro

Nado Artístico - Gabriela Regly

Natação - Guilherme Caribé

Pentatlo Moderno - Jhon Xavier

Polo Aquático - João Fernandes

Remo - Beatriz Tavares

Remo Costal - David Faria de Souza

Rugby 7 - Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos / Luana Lira

Skateboarding - Rayssa Leal

Softbol - Mayra Sayumi Akamine

Squash - Diego Gobbi

Surfe - Yago Dora

Taekwondo - Maria Clara Pacheco

Tênis - João Fonseca

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus D'Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triathlon - Miguel Hidalgo

Vela - Mateus Isaac

Vôlei de Praia - Carol Solberg / Rebecca

Voleibol - Gabi Guimarães

Wrestling Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues

Wrestling Livre - Eduarda Batista

*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB)