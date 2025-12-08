Gianetti Bonfim é eleita treinadora do ano no Prêmio Brasil Olímpico

Gianetti Bonfim encara, aos 49 anos, a dupla jornada como mãe e treinadora de um dos principais nomes do esporte nacional, o marchador Caio Bonfim. Após um ano iluminado, com a prata dos 35km no Mundial de Tóquio e o inédito ouro no megaevento, ela celebra a conquista da estatueta de técnica do ano do Prêmio Brasil Olímpico, entregue pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).
“É uma honra, um prazer, eu me sinto imensamente feliz e honrada por estar recebendo esse prêmio. Estou me sentindo a pessoa mais importante do mundo. Quando via em outros prêmios os treinadores ganhando, sonhava um dia também estar ali. Eu, que sou mulher e trabalho com a marcha atlética, vou representar todas as mulheres do Brasil que, de alguma forma, têm de brigar muito mais que todo mundo para chegar aonde quer”, discursou Gianetti ao COB.
Gianetti acumula experiência de 20 anos na marcha atlética. Oito vezes campeã brasileira, recordista nacional, medalhista de ouro ibero e sul-americana, competiu em alto rendimento até os 40, quando decidiu se dedicar a treinar o filho, Caio Bonfim. Ao lado do marido, João Sena, administra o Centro de Atletismo de Sobradinho (Caso-DF).
Além de Gianetti, Diego Guimarães, treinador taekwondo brasileiro, também foi reconhecido. Natural de Itaboraí (RJ), é considerado um dos principais técnicos da nova geração da modalidade. Em 2025, foi a mente por trás do ouro de Henrique Marques no Campeonato Mundial da China, o primeiro título de um homem brasileiro na competição.
Diego Guimarães é treinador desde 2019. Naquele ano, abriu uma academia no quintal de casa. Destaca-se pelo trabalho junto a atletas de base, como Iris Tang Sing, a primeira brasileira classificada e convocada na modalidade para os Jogos Olímpicos do Rio-2016.
“Receber essa premiação me pegou de surpresa. Foi motivo de muita alegria e emoção. Sabia que tinha a chance, mas não achava que conseguiria ganhar. Nunca tinha sonhado em ganhar essa premiação, mas depois do Campeonato Mundial comecei a sonhar. Esse prêmio coroou o ano especial que o taekwondo teve, de tantos resultados positivos, o melhor ano da história da modalidade a nível mundial. É muito gratificante fazer parte dessa conquista”, celebrou Diego.
O Prêmio Brasil Olímpico é realizado anualmente pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 1999. A festa de gala em 2025 tomará conta da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro. O brasiliense Caio Bonfim concorre à estatueta de melhor atleta da temporada e tem concorrência de Hugo Calderano (tênis de mesa), Henrique Marques (taekwondo) e Yago Dora (surfe). Rayssa Leal (skate), Gabi Guimarães (vôlei), Maria Clara Pacheco (taekwondo) e Rebeca Lima (boxe) são as candidatas da categoria feminina.
Os melhores de cada modalidade em 2025
Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
Atletismo - Caio Bonfim
Badminton - Juliana Viana
Basquete 3x3 - Gabriela Guimarães
Basquete 5x5 - Yago dos Santos
Beisebol - Victor Coutinho
Boxe - Rebeca Lima
Canoagem Slalom - Ana Sátila
Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção / Jacky Godmann
Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira 'Bala Loka'
Ciclismo BMX Racing - Paola Reis
Ciclismo Estrada - Tota Magalhães
Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski
Ciclismo Pista - João Vitor da Silva
Cricket - Laura Cardoso
Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen
Desportos no Gelo - Nicole Silveira
Escalada Esportiva - Anja Kohler
Esgrima - Isabela Carvalho
Flag Football - Karol Souza
Futebol - Marta
Ginástica Artística - Flávia Saraiva
Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes
Ginástica Rítmica - Nicole Pircio / Maria Paula Carminha / Eduarda Arakaki / Sofi
Madeira / Mariana Gonçalves
Golfe - Fred Biondi
Handebol - Bruna de Paula
Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
Hipismo Completo - Marcio Jorge
Hipismo Salto - Stephan Barcha
Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden
Judô - Daniel Cargnin
Lacrosse - Titus Chapman
Levantamento de Pesos - Laura Amaro
Nado Artístico - Gabriela Regly
Natação - Guilherme Caribé
Pentatlo Moderno - Jhon Xavier
Polo Aquático - João Fernandes
Remo - Beatriz Tavares
Remo Costal - David Faria de Souza
Rugby 7 - Thalia Costa
Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos / Luana Lira
Skateboarding - Rayssa Leal
Softbol - Mayra Sayumi Akamine
Squash - Diego Gobbi
Surfe - Yago Dora
Taekwondo - Maria Clara Pacheco
Tênis - João Fonseca
Tênis de Mesa - Hugo Calderano
Tiro com Arco - Marcus D'Almeida
Tiro Esportivo - Felipe Wu
Triathlon - Miguel Hidalgo
Vela - Mateus Isaac
Vôlei de Praia - Carol Solberg / Rebecca
Voleibol - Gabi Guimarães
Wrestling Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues
Wrestling Livre - Eduarda Batista
*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB)
