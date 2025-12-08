Neymar desabafa após ajudar Santos a escapar do rebaixamento: "Foi no limite"

Neymar desabafa após ajudar o Santos a escapar do rebaixamento - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos)

O alívio pela permanência do Santos na Série A veio acompanhado de um desabafo. Nesta segunda-feira (08/12), Neymar recorreu às redes sociais para compartilhar o peso da batalha travada nas últimas semanas, quando decidiu atuar mesmo lesionado para ajudar o clube a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 disputou as três partidas finais do Brasileiro carregando uma lesão no menisco do joelho esquerdo, condição que agora o levará à mesa de cirurgia. Em seu Instagram, o atacante publicou imagens da comemoração após a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, resultado que selou a permanência do Santos na elite, e escreveu:

"Confesso que foi no limite, foi na raça… Mas foi por você, SANTOS", afirmou o craque.

Neymar chegou a ser dúvida para a reta decisiva do campeonato. De acordo com o diagnóstico médico, o procedimento cirúrgico seria simples, mas exigiria afastamento imediato. O jogador, porém, optou por suportar as dores e adiar a intervenção, priorizando a luta do time contra o rebaixamento.

A escolha se mostrou determinante. Desde que recebeu a confirmação da lesão, Neymar entrou em campo como titular e teve papel fundamental nas vitórias sobre Sport, Juventude e Cruzeiro. Resultados que garantiram ao clube uma trajetória menos dramática no encerramento da temporada. Agora, com a missão cumprida, o atacante se prepara para realizar a cirurgia e iniciar o processo de recuperação.



