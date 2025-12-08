Tite se diz na torcida por Ancelotti e revela se convocaria Neymar para Copa

Tite diz que estará torcendo por Ancelotti e fala sobre Neymar - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Presente no Prêmio Bola de Prata 2025, Tite voltou a ocupar os holofotes nesta segunda-feira (08/12). Comandante da Seleção Brasileira nas Copas de 2018 e 2022, o treinador participou da transmissão da ESPN e falou abertamente sobre seu momento, o retorno ao trabalho e, claro, a torcida pelo Brasil na próxima Copa do Mundo.

Recuperado dos problemas de saúde que o afastaram do futebol desde a saída do Flamengo, em 2024, Tite anunciou recentemente que voltará aos bancos em 2026. Mas enquanto aguarda o próximo desafio, garante que viverá o Mundial como um torcedor privilegiado. Durante a live, o técnico revelou sua expectativa para a equipe de Carlo Ancelotti.

"Vou estar torcendo. É meu papel. Agora é momento de torcida para o Ancelotti, como foi para o Dorival, para o Diniz e para uma série de atletas com quem trabalhei na Seleção. Fica no torcedor para que faça uma grande Copa do Mundo, chegue na final de novo", disse Tite.

Além disso, o treinador também deu sua opinião se convocaria ou não Neymar. Tite, que sempre demonstrou enorme admiração pelo camisa 10, não hesitou ao projetar o atleta em mais um Mundial.

"Vou falar do Neymar em condições normais: é extraordinário. O meio-campista vai errar, de cinco bolas, três, e duas vai decidir, porque tem capacidade criativa impressionante, onde você não imagina que as coisas possam acontecer. Esse é o Neymar. O Neymar tem uma capacidade extraordinária. Estando em suas condições normais, é impressionante o que ele joga", completou o treinador.



