Flamenguista comemora vitória na Libertadores no leito de hospital 

Sandro se emocionou com a conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo rubro-negro carioca - (crédito: Reprodução/Vídeo)

O sonho de uma vida quase escapou das mãos de Sandro Aluizio, torcedor do Flamengo que planejava assistir à final da Libertadores, no sábado (29/11), diretamente do estádio, no Peru. Em tratamento contra um câncer há quatro anos, ele viajou preparado para viver o momento histórico, mas uma complicação de saúde provocada pela altitude em Cusco mudou completamente os planos. Mesmo assim, Sandro não deixou de acompanhar o jogo. O vídeo do torcedor emocionado, gravado já internado no Brasil, viralizou nas redes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sandro havia passado por uma cirurgia recentemente e recebeu autorização médica para viajar. Ele decidiu realizar o sonho que guardava havia décadas: ver o Flamengo em campo em uma final continental. Ao lado da família, desembarcou no Peru com ingressos em mãos e a alegria típica dos torcedores rubro-negros em dias decisivos. No entanto, logo após a chegada, a rotina de festa deu lugar a uma corrida contra o tempo.

Segundo relato da filha, Jéssica Bosco, a altitude de Cusco fez com que a cicatrização da cirurgia que o pai havia realizado começasse a abrir, causando dores e exigindo atendimento imediato. Em vez de acompanhar os passos da equipe carioca rumo ao tetracampeonato, pai e filha passaram a circular entre hospitais locais, até ser evidente a necessidade de retorno urgente ao Brasil.

A família iniciou então uma maratona de voos e conexões. Sandro desembarcou em Brasília na madrugada de terça-feira (25) e, sem sequer voltar para casa, foi transferido direto para o hospital. No dia seguinte, passou por uma nova cirurgia. A recuperação exigiu cuidados intensos, mas trouxe também um alívio: ele estava em segurança e pronto para viver, ainda que de outra forma, o momento tão esperado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No sábado, já no quarto hospitalar, Sandro vestiu o manto rubro-negro, ajustou o celular e se preparou para torcer. Quando o Flamengo confirmou o título da Libertadores pela quarta vez, o grito que ele não pôde soltar no estádio ecoou ali, entre máquinas, curativos e uma alegria que resistiu a todas as adversidades.

O vídeo registrando a comemoração correu o país e comoveu torcedores de todas as cores. Para Jéssica, o momento resume a força e a determinação do pai. “Ele sonhou muito com isso. Mesmo no hospital, não deixou de viver esse dia”, escreveu ao compartilhar as imagens.