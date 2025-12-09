Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense focam na Copa do Brasil

Artilheiro da Série A, com 21 gols, Kaio Jorge também puxa a fila de bolas na rede da Copa do Brasil, com cinco - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a Série A do Campeonato Brasileiro oficialmente encerrada, o foco do cenário nacional volta para a Copa do Brasil, com a disputa das semifinais, aguardadas pelos torcedores desde outubro, com Cruzeiro x Corinthians nesta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão; e Vasco x Fluminense, na quinta-feira (11/12), às 20h, no Maracanã.

Entre os quatro candidatos à segunda taça mais importante do calendário nacional, Cruzeiro e Fluminense são os clubes garantidos na Libertadores de 2026 via Brasileirão. Mesmo após derrota do time reserva por 3 x 0 diante do Santos na última rodada, o ânimo dos cruzeirenses para a semifinal segue em alta. Maior campeão da Copa do Brasil, com seis troféus, a equipe de Leonardo Jardim segue invicta e sem sofrer gols nesta edição do torneio. São cinco vitórias e um empate, com 11 bolas nas redes adversárias.

As preocupações de Leonardo Jardim se concentram nas pontas. Arroyo sentiu desgaste muscular e ficou fora das duas últimas partidas do clube mineiro. O equatoriano disputa a titularidade com Sinisterra, provável titular na ponta esquerda. Outra opção é Wanderson, que sofreu lesão em outubro e tinha previsão de retorno apenas para 2026. Porém, ele acelerou a recuperação e participou do último treino com bola. Fagner, liberado após lesão, atuou contra o Santos, porém não enfrenta o Corinthians por estar emprestado pelo clube paulista. A diretoria não cogita pagar multa para tê-lo nos duelos.

Enquanto o Cruzeiro encerrou o Brasileirão em alta, o Corinthians chega em clima menos favorável. Atuações abaixo nas últimas rodadas esfriaram a ideia de festa por parte da torcida para se despedirem do elenco antes do embarque rumo a Belo Horizonte. A equipe de Dorival Júnior acumulou recordes negativos nesta edição do torneio nacional: sofreu cinco derrotas na Neo Química Arena, a pior marca desde a inauguração do estádio, em 2014. Sem contar o rebaixamento de 2007, a 13ª colocação deste ano ainda representa a pior campanha do clube na era dos pontos corridos com 20 participantes.

Durante entrevista coletiva, o goleiro Hugo Souza minimizou a má campanha na Série A do Brasileiro e reforçou a diferença de postura em jogos de mata-mata. "Errado da nossa parte, mas nossa postura em jogos de Copa é diferente", afirmou. Para o confronto no Mineirão, permanece a dúvida sobre Garro e Yuri Alberto, ambos em recuperação de lesão. Entretanto, os dois evoluíram e integrarão a delegação que viaja para Belo Horizonte e podem pintar, pelo menos, na segunda etapa do duelo no Mineirão.

Outro semifinalista em baixa é o Vasco da Gama. Após o embalo de quatro vitórias seguidas e até o sonho de beliscar uma vaga na pré-Libertadores, a equipe de Diniz desandou e chegou a flertar com o risco de rebaixamento. A despedida do Brasileirão, mesmo com reservas, expôs a fase do clube: goleada de 5 x 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Nos últimos oito jogos, o Gigante da Colina venceu apenas o Internacional, em São Januário. O time terminou o campeonato a apenas dois pontos da zona.

Lucas Piton, titular absoluto da lateral esquerda, é baixa para a semifinal. O jogador sofreu uma entorse no joelho no duelo diante do Mirassol e retorna apenas na próxima temporada. A tendência é de que o Pumita Rodríguez jogue invertido no setor. O restante da base titular foi preservado e não viajou para Belo Horizonte na rodada final. Em relação à equipe que eliminou o Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil, a única ausência é Jair, outro que se recupera de lesão no joelho, com previsão de retorno em 2026.

Entre os semifinalistas, apenas o Fluminense de Zubeldía atuou com força máxima na última rodada do Brasileirão. O treinador encerrou o torneio com o mesmo mantra desde que chegou nas Laranjeiras: no Maracanã, manteve 100% de aproveitamento como mandante e fechou a campanha com triunfo sobre o Bahia, resultado que assegurou vaga na fase de grupos da Libertadores. No principal palco do futebol carioca, Zubeldía somou nove vitórias. O único tropeço foi a derrota para o Vasco, também no estádio, mas com mando de campo cruzmaltino.

Zubeldía enfrenta problemas para montar o time na semifinal. Homem de confiança do treinador, Cannobio cumpre suspensão e fica fora do clássico contra o Vasco. O substituto mais cotado é Soteldo. Antes criticado pela torcida, o baixinho de 1,69m reencontrou o bom futebol.

Agenda

Quarta-feira (10/12)

21h30 Cruzeiro x Corinthians

Transmissão: Globo, Premiere e Prime Video

Quinta-feira (11/12)

20h Vasco x Fluminense

Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video

Domingo (14/12)

18h Corinthians x Cruzeiro

20h30 Fluminense x Vasco

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

