Retrospectiva: o Brasil brilhou no esporte em 2025! Relembre

Correio reúne os principais acontecimentos do mundo esportivo no ano. Lista inclui conquistas no tênis e na ginástica rítmica, além do futebol

Destaque na marcha atlética, o brasiliense Caio Bonfim foi um dos destaques do ano esportivo - (crédito: Philipp Fong/AFP)

Campeonato Mundial de Fórmula 1. Taças no Tênis. Novidades e conquistas no futebol. O ano de 2025 foi marcante para personagens de diversos esportes. Principalmente, para os atletas brasileiros, protagonistas em diferentes contextos e modalidades. 

No Planeta Bola, a novidade foi o Super Mundial de Clubes da Fifa. Apesar de não terem conquistado a taça, os clubes verde-amarelo mostraram serviço. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo conseguiram, todos, chegar ao mata-mata do torneio. 

Na Europa, o Paris Saint-Germain chegou à conquista inédita da Liga dos Campeões da Europa. No principal torneio do futebol brasileiro, o Mirassol garantiu classificação à Libertadores de 2026 logo durante a estreia na Série A do Brasileirão. No âmbito individual, Rayssa Leal, a Fadinha, Gabriel Bortoleto, Hugo Calderano e João Fonseca também fizeram sucesso nas respectivas modalidades. O brasiliense Caio Bonfim foi um capítulo à parte na marcha atlética.

A seguir, o Correio apresenta, em ordem cronológica, 15 momentos marcantes do mundo esportivo em 2025. Confira

Neymar volta ao Santos após 12 anos longe do futebol brasileiro 

De saída do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e recém-recuperado de uma grave lesão sofrida no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo, Neymar confirmou o retorno ao Santos, clube que o revelou, após 12 anos longe do futebol brasileiro. Foi anunciado em 12 de janeiro. A estreia veio em 5 de fevereiro, no empate diante do Botafogo-SP, por 1 x 1, pelo Paulistão. Mesmo sem títulos, o camisa 10 santista ajudou a salvar a equipe do rebaixamento, com 11 gols e quatro assistências em 28 jogos disputados. 

Neymar durante compromisso com o Santos, em 2025, pelo Brasileirão (foto: Foto: Raul Baretta/ Santos)

Bortoleto encerra espera por piloto brasileiro no grid 

O GP da Austrália, em 16 de março de 2025, não só marcou a estreia do paulistano Gabriel Bortoleto, da Sauber, na Fórmula 1. Foi, também, a primeira aparição de um piloto brasileiro no grid do torneio desde Felipe Massa, aposentado em 2017. Pela escuderia suíça, finalizou a temporada de estreia com a 19ª colocação, com 19 pontos conquistados. Ele conseguiu figurar no top-10 em cinco corridas. O melhor resultado veio na Hungria, com a 6ª colocação. 

Hugo Calderano é campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa

O mesatenista carioca Hugo Calderano se tornou no primeiro atleta não europeu ou asiático a vencer a Copa do Mundo da categoria. A conquista veio em 20 de abril, em Macau, na China. Na decisão, derrotou o então número um do mundo, o chinês Lin Shidong. Apenas um mês depois, em 25 de maio, ele ainda se sagrou vice-campeão do Mundial. Acabou derrotado pelo também chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo, a quem havia derrotado nas semis da Copa do Mundo.  

Carlo Ancelotti assume a Seleção Brasileira de olho na Copa do Mundo

O primeiro treinador estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira em um Mundial e, em caso de sucesso no planejamento, vencê-lo. Sob essa perspectiva, o técnico italiano Carlo Ancelotti foi anunciado como novo comandante do Brasil, em 26 de maio de 2025. Pentacampeão da Liga dos Campeões da Europa e figura marcante nas histórias de Milan e Real Madrid, Carletto acumula, com o encerramento do ano vigente, retrospecto de 8 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas à frente da Canarinho. 

Apresentação de Carlo Ancelotti no Hotel Hyatt na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Paris Saint-Germain é campeão inédito da Liga dos Campeões

O ponto alto do futebol europeu em 2025 foi a coroação do Paris Saint-Germain, da França, como campeão da Liga dos Campeões de forma inédita. Depois de passar por Brest (FRA), Liverpool (ING), Aston Villa (ING) e Arsenal (ING), o clube parisiense goleou a Internazionale de Milão (ITA), por 5 x 0, em 31 de maio. Escolhido como melhor jogador da competição, o atacante francês Ousmane Dembélé foi, posteriormente, eleito melhor jogador do mundo.  

Acidente de carro na Espanha mata Diogo Jota e irmão

O atacante português Diogo Jota, à época atleta do Liverpool (Inglaterra), morreu depois de se envolver em um acidente de carro, em 3 de julho. À bordo de uma Lamborghini, Jota, de 28 anos, estava acompanhado do irmão mais novo, André Silva, de 26. André também era jogador de futebol. O acidente aconteceu em uma rodovia federal em Zamora, no noroeste da Espanha, depois que o carro saiu da pista, capotou, e pegou fogo. Diversas homenagens foram feitas à dupla ao redor do mundo. 

Brasileiros movimentam o Super-Mundial de Clubes

Nenhum dos representantes brasileiros na primeira edição do Super-Mundial de Clubes, disputada em julho, levantou a taça. No entanto, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras protagonizaram momentos de destaque. O primeiro venceu o Chelsea, na primeira fase, e deu trabalho ao Bayern, nas oitavas. O segundo chegou até as semis, onde perdeu para o posterior campeão, justamente o azul londrino. O Botafogo venceu o PSG durante a fase de grupos, e o Palmeiras chegou até as quartas de final.  

Igor Jesus comemora gol marcado contra o PSG, pela fase de grupos do Super Mundial de Clubes, disputado em junho deste ano, nos EUA (foto: Vítor Silva/Botafogo)

Brasil é medalha de prata no Mundial de ginástica rítmica

Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou uma medalha no Mundial de Ginástica Rítmica. Em 23 de agosto, a equipe verde-amarela confirmou a conquista, após disputar a prova do grupo geral, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha, treinadas por Camila Ferezin e Bruna Martins, foram as responsáveis por garantir o feito. A Seleção ficou atrás apenas do Japão. 

Caio Bonfim se sagra campeão mundial de marcha atlética 

Medalhista de prata nos Jogos de Paris-2024 na marcha atlética, o atleta brasiliense Caio Bonfim foi além durante a disputa do Mundial da categoria. Em 19 de setembro, Caio levou o ouro nos 20km da competição em Tóquio, no Japão. Com a conquista, o atleta de Sobradinho se tornou o terceiro brasileiro a se sagrar campeão mundial de qualquer modalidade do atletismo. Esta foi a quarta medalha conquistada pelo marchador em mundiais.  

Caio Bonfim é ouro na marcha atlética 20 km no Mundial de Atletismo (foto: Fernanda Paradizo/CBAt)

João Fonseca recoloca o Brasil no topo do tênis 

João Fonseca recolocou o tênis verde-amarelo no mapa em 2025. O tenista carioca de 19 anos saltou da 145ª posição e alcançou o 24º lugar no ranking da ATP em 3 de novembro, depois de vencer o ATP 500 da Basileira, na Suíça. Este é o terceiro posto mais alto já ocupado por um brasileiro, atrás apenas de Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci. O título na Suíça foi o mais expressivo do país desde o Roland Garros conquistado por Guga, em 2001.  

Flamengo se torna primeiro brasileiro a alcançar o tetra continental

O Flamengo se tornou no primeiro time brasileiro a conquistar quatro títulos de Libertadores ao derrotar o Palmeiras, por 1 x 0, em 29 de novembro. A partida em Lima, no Peru, foi vencida graças ao gol marcado pelo zagueiro Danilo, no gramado do Estádio Monumental de Lima. Esta foi a segunda decisão da competição entre Palmeiras e Flamengo. Em 2021, o alviverde levou a melhor, ao conquistar o terceiro título continental da própria história. 

Além do cobiçado troféu, o Flamengo fecha a participação na Libertadores 2025 com R$ 179,4 milhões somados em premiação. Total de recompensas do rubro-negro nesta temporada ultrapassa a casa dos R$ 342 milhões (foto: AFP)

Mirassol garante classificação à Libertadores na estreia na elite brasileira  

O Mirassol estreou na Série A do Brasileirão em 2025 com uma campanha marcante. Presença constante no G4 da tabela do torneio, garantiu, em três de dezembro, classificação inédita à Libertadores da América. A confirmação veio após triunfo por 2 x 0 sobre o Vasco. A equipe do interior paulista, além disso, finalizou o torneio na quarta posição, com 67 pontos. Dona do terceiro melhor ataque do campeonato (963 gols), fechou a campanha sem ser derrotada por nenhum rival paulista dentro de casa. 

Grupos da Copa do Mundo de 2026 são sorteados 

Em 5 de dezembro, a Fifa sorteou os 12 grupos responsáveis por abrigar as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026. A cerimônia acontecida em Washington, capital dos Estados Unidos, colocou Marrocos, Escócia e Haiti no caminho da Seleção Brasileira, cabeça de chave do grupo C. As bolinhas também sortearam França e Noruega no mesmo grupo, além de Argentina e Espanha com possibilidade de encontro já na primeira fase do mata-mata. O torneio ocorre entre 11 de junho e 19 de julho. 

Fadinha é tetra no Mundial de Skate street 

Em 7 de dezembro, Rayssa Leal, a Fadinha, alcançou a marca de 27 títulos internacionais de skate ao se sagrar tetracampeã da Liga Mundial de Skate Street, a SLS. A maranhense de 17 anos se tornou na mais nova entre homens e mulheres a conquistar o campeonato quatro vezes, e a única entre as mulheres a atingir o feito. Foi, também, a única atleta a vencer o Super Crown, a grande final, em quatro oportunidades seguidas. 

Rayssa Leal, tetracampeã da SLS. Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. (foto: SLS/Divulgação)

Brasil é campeão da primeira edição da Copa do Mundo feminina de futsal

Em 7 de dezembro, a Seleção Brasileira derrotou Portugal na finalíssima, por 3 x 0, e confirmou a conquista da primeira edição da Copa do Mundo feminina de futsal, nas Filipinas. A campanha foi finalizada com seis vitórias nos seis jogos disputados. Além disso, foram 22 gols marcados e quatro sofridos. Para chegar à decisão, o Brasil derrotou Irã (4 x 1), Itála (6 x 1) e Panamá (9 x 0), na fase de grupos; Japão (6 x 1), nas quartas de final; e Espanha (4 x 1), nas semis. 

