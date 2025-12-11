Abel renova com o Palmeiras

Antes da final da Libertadores, Abel havia assegurado à presidente Leila Pereira que renovaria o contrato - (crédito: Cesar Grecco/Agencia Palmeiras)

Uma das maiores referências do treinador Abel Ferreira é Telê Santana. Embora carregue a prancheta do Palmeiras, o português jamais escondeu a admiração pelo técnico bicampeão da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo. "O que ele pensava há 30 anos, penso exatamente igual", destacou em uma das oportunidades. Telê é o quarto treinador mais longevo do futebol brasileiro, com 5 anos e três meses à frente do tricolor do Morumbi. Ciente disso ou não, Abel se inspirou no ídolo para estender o vínculo com o Palestra até o fim de 2027 e superá-lo no próximo mês.

Abel Ferreira é o dono da prancheta mais duradouro da atualidade no Brasil. Está no cargo desde 4 de novembro de 2020. Teve mais alegrias do que tristezas, com dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), dois do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), um da Copa do Brasil (2020), três do Campeonato Paulista (2022 a 2024), um da Supercopa (2023) e outro da Recopa (2022). Mesmo assim, uma ala da torcida pedia a saída do português. São 10 troféus, que o colocam como o mais vitorioso treinador do Palmeiras, ao lado de Oswaldo Brandão.

A temporada 2025 foi a primeira encerrada sem, pelo menos, uma taça conquistada pela trupe comandada por Abel Ferreira. Perdeu a final do Campeonato Paulista para o Corinthians, caiu nas oitavas da Copa do Brasil para o arquirrival alvinegro e não impediu os sucessos do Flamengo no Brasileirão e na Libertadores. Era algo quase ensaiado. Em 2024, o prêmio de consolação foi o Estadual, em meio à dobradinha do Botafogo na Série A e no principal torneio da América do Sul e a queda para o Flamengo nas oitavas do mata-mata nacional.

O treinador considera que faltou estabilidade ao alviverde em 2025. "Sabemos os aspectos que temos de melhorar, que temos de corrigir. E, portanto, faltou um pouquinho desta consistência", analisou à TV Palmeiras.

Abel Ferreira tem 395 jogos à frente do Palmeiras, com 229 vitórias, 93 empates e 74 derrotas. Sob a batuta dele, o time marcou 672 gols e sofreu 320. Nesse período , tornou-se o treinador com mais finais pelo Palmeiras, com 15 decisões contra 10 de Luiz Felipe Scolari. É o quarto técnico com mais jogos pelo clube: 363, atrás de Vanderlei Luxemburgo (410). Entre os estrangeiros, é o líder, à frente do uruguaio Ventura Cambon (305). (VP)



