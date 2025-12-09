Aos 45 anos, Fábio repete feito histórico no Brasileirão 2025 pelo Fluminense

Fábio é um dos destaques do Fluminense na temporada - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Mesmo aos 45 anos, o goleiro Fábio segue quebrando recordes em sua carreira. Ao término do Campeonato Brasileiro 2025, o arqueiro entrou novamente para seleta lista de jogadores que atuaram nas 38 rodadas da competição nacional. Ele foi fundamental em determinados jogos do Fluminense e vai se tornando cada vez mais ídolo do clube carioca.

Não foi a primeira vez que o goleiro conseguiu o feito. Em 2022, primeiro ano pelo Fluminense, e em 2008, quando estava no Cruzeiro, Fábio também teve o prazer de atingir a marca. Pelo Tricolor, Dario Conca, em 2010, Gustavo Scarpa, 2017, e Cano, em 2022, também já atuaram em todas as partidas.

Na temporada, o camisa 1 entrou em campo já 72 vezes. Este, portanto, é o ano com mais jogos na carreira do goleiro que completou 45 anos em setembro. Seu vínculo vai até o final de 2026. Além disso, o goleiro já se tornou o jogador com mais partidas oficias da história do futebol. No Fluminense, o veterano conquistou Carioca, Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana.

Até o fim da temporada, Fábio, aliás, pode atuar em mais quatro partidas caso o Flu cheue à final da Copa do Brasil. Na quinta-feira (11/12), às 20h (de Brasília), a equipe encara o Vasco pelo primeiro jogo da semifinal do torneio, no Maracanã.



