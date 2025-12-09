Atacante inglês acaba preso por confusão com torcedor após pedido por selfie; vídeo

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O atacante inglês Ivan Toney acabou detido na madrugada do último sábado após confusão em um bar movimentado de Soho, no centro de Londres, envolvendo um torcedor. Registrada em vídeos, o momento da apreensão do jogador do Al-Ahli no 100 Wardour St algemado se tornou uma das publicações mais vistas da mídia europeia nas últimas horas.
Toney deixou o local algemado e cercado por agentes, que contaram com auxílio de seguranças para controlar o tumulto criado no local. Relatos de testemunhas indicam que a briga começou quando um torcedor se aproximou do atleta para tirar uma selfie e o segurou pelo pescoço.
Ainda segundo relatos, o atacante ficou assustado e reagiu instantaneamente com uma cabeçada, mobilizando os seguranças locais. O tumulto só foi controlado a partir da chegada dos agentes, que levaram Toney, algemado, para fora da casa noturna. Já o torcedor teria deixado o ambiente com muito sangue escorrendo pelo nariz.
EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs ???? pic.twitter.com/hF0UJsh474
— The Sun Football ? (@TheSunFootball) December 8, 2025
Ivan atua no futebol saudita, mas aproveitou a pausa do calendário local para curtir Londres. O atacante transferiu-se ao Al-Ahli na temporada passada por um acordo de 40 milhões de euros, após sua passagem pelo Brentford.
Polícia explica ação com o atacante
Após o incidente, a polícia emitiu um breve comunicado justificando a detenção por agressão, após denúncias no endereço citado. As autoridades não atualizaram sobre o andamento da ocorrência, tampouco os próximos passos. Também não há informações sobre o estado do torcedor envolvido no episódio.
