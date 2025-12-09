InícioEsportes
Atacante inglês acaba preso por confusão com torcedor após pedido por selfie; vídeo

Episódio ocorreu em um bar no centro de Londres e terminou com registros do momento em agentes retiram o jogador, algemado, do local

Ivan Toney, do Al-Ahli, deixa bar em Londres algemado - (crédito: Foto: Reprodução/Tripadvisor)
Ivan Toney, do Al-Ahli, deixa bar em Londres algemado - (crédito: Foto: Reprodução/Tripadvisor)

O atacante inglês Ivan Toney acabou detido na madrugada do último sábado após confusão em um bar movimentado de Soho, no centro de Londres, envolvendo um torcedor. Registrada em vídeos, o momento da apreensão do jogador do Al-Ahli no 100 Wardour St algemado se tornou uma das publicações mais vistas da mídia europeia nas últimas horas. 

Toney deixou o local algemado e cercado por agentes, que contaram com auxílio de seguranças para controlar o tumulto criado no local. Relatos de testemunhas indicam que a briga começou quando um torcedor se aproximou do atleta para tirar uma selfie e o segurou pelo pescoço.

Ainda segundo relatos, o atacante ficou assustado e reagiu instantaneamente com uma cabeçada, mobilizando os seguranças locais. O tumulto só foi controlado a partir da chegada dos agentes, que levaram Toney, algemado, para fora da casa noturna. Já o torcedor teria deixado o ambiente com muito sangue escorrendo pelo nariz.

Ivan atua no futebol saudita, mas aproveitou a pausa do calendário local para curtir Londres. O atacante transferiu-se ao Al-Ahli na temporada passada por um acordo de 40 milhões de euros, após sua passagem pelo Brentford.

Polícia explica ação com o atacante

Após o incidente, a polícia emitiu um breve comunicado justificando a detenção por agressão, após denúncias no endereço citado. As autoridades não atualizaram sobre o andamento da ocorrência, tampouco os próximos passos. Também não há informações sobre o estado do torcedor envolvido no episódio.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/12/2025 17:23
