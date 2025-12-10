As segundas intenções de Dorival e Jardim com a Copa do Brasil

Leonardo Jardim e Dorival Jr. buscam o mesmo título, mas com pesos diferentes para os currículos - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro e Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Os treinadores mais vitoriosos da Série A do Campeonato Brasileiro têm cinco títulos cada. As façanhas pertencem a Vanderlei Luxemburgo e a Luís Alonso Pérez, o Lula. Na Copa do Brasil, o mais premiado, Luiz Felipe Scolari, ostenta quatro taças. O mentor do penta da Seleção Brasileira em 2002 reina absoluto entre os técnicos do segundo torneio mais relevante do país, mas é perseguido por um ex-aluno. Dono da prancheta do Corinthians desde abril, Dorival Júnior ativa o modo copeiro e sonha em alcançar o recorde no mata-mata nacional. Como pedágio para a final, tem o Cruzeiro, comandado por Leonardo Jardim, hoje, às 21h30 no jogo de ida no Mineirão, e no domingo (14/12), às 18h, na Neo Química Arena. O português da Raposa se inspira no compatriota Abel Ferreira, do Palmeiras.

Dorival foi treinado por Luiz Felipe Scolari em 1993, quando era volante do Grêmio, aos 31 anos. Hoje, aos 63, ensaia igualar-se ao mestre com quatro taças da Copa do Brasil, mas com um adendo: tornar-se o primeiro a obter a façanha com quatro clubes diferentes. Felipão tem dois troféus com o Palmeiras (1998 e 2012), um com o Grêmio (1994) e outro com o Criciúma (1991). Dorival, em 2010, domou as feras do Santos, Neymar, Robinho, Paulo Henrique Ganso e companhia, e brindou o Peixe com o único título do torneio. Ganhou "casca" para levar o Flamengo ao título em 2022 e, enfim, colocar o São Paulo na galeria de campeões e encerrar os gracejos rivais na temporada seguinte.

A possibilidade de título pode significar o resgate do prestígio de Dorival Júnior, após deixar a Seleção Brasileira em baixa. O time do Corinthians é limitado, mas organizado. Durante a campanha, Dorival encontrou solução para ausências de Memphis Depay e/ou Yuri Alberto. Com dois gols e uma assistência em duas partidas na Copa do Brasil, o atacante Gui Negão entrou em evidência. O treinador também mostra repertório. O sistema com três zagueiros tornou-se recorrente, algo raro e não utilizado em 16 jogos à frente da Seleção Brasileira.

Recordista de títulos da Copa do Brasil, com seis troféus, o Cruzeiro chega em alta após a campanha de terceiro lugar no Brasileirão, mas com bastidores instáveis. O maior motivo é a incerteza sobre o treinador Leonardo Jardim. Apesar do bom trabalho, tocado desde fevereiro, e do contrato válido até o fim de 2026, o dono da prancheta não descarta o rompimento. As justificativas são a rotina e o desgaste. Aos 51 anos, cogita até mesmo deixar de ser técnico.

Jardim pode se tornar o segundo treinador estrangeiro campeão do torneio. O pioneiro é o compatriota Abel Ferreira, com o Palmeiras, em 2020. Jardim tem um título de Copa nacional na carreira. Na temporada 2012/2013, levou o Olympiacos à 26ª conquista do torneio. Outra notícia é a iminente saída de Gabriel Barbosa. Atleta mais bem pago do Cruzeiro, o atacante perdeu espaço para Kaio Jorge, autor de 26 dos 84 gols do time em 2025.

Ficha técnica

Cruzeiro x Corinthians

Copa do Brasil

Semifinal (ida)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte

Horário: 21h30

Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video (streaming)

Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

Prováveis escalações

Cruzeiro — Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo (ou Sinisterra). Técnico: Leonardo Jardim

Corinthians — Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior