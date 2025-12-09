COB recebe Prêmio Transparência e Fiscalização Pública na Câmara

O Comitê Olímpico do Brasil foi reconhecido, nesta terça-feira (9/12), pela Câmara dos Deputados com o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, honraria concedida por ações exemplares, trabalhos e projetos que respeitam as práticas da boa gestão e controle de recursos públicos no país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O COB foi premiado na categoria Sociedade Civil para incentivadores do engajamento e da participação cidadã no controle dos recursos públicos. Durante a solenidade, a entidade foi exaltada pelas práticas de transparência.
"É uma honra estar mais uma vez aqui, no Plenário da Câmara, para receber, em nome do Comitê Olímpico do Brasil, o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2025. O COB recebe este prêmio com humildade e senso de propósito. Sabemos que a confiança pública é conquistada. E só pode ser mantida com disciplina, transparência e compromisso com resultados", discursou Marco La Porta, presidente do COB.
Importantes personalidades do esporte nacional prestigiaram a cerimônia, como os medalhistas olímpicos Nalbert (vôlei) e Agatha Rippel (vôlei de praia).
Organização não governamental fundada em 8 de junho de 1914, o COB levou o Brasil à conquista de 170 medalhas em Jogos Olímpicos (40 de ouro, 49 de prata, 81 de bronze) e 38 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de ouro, 15 de prata e 12 de bronze). A entidade recebe repasse de 1,7% do valor apostado em todas as loterias federais para investimento no esporte nacional.
Saiba Mais
- Esportes Santos volta a flertar com Gabigol e aguarda desfecho no Cruzeiro
- Esportes Saúl, do Flamengo, deve passar por cirurgia após Intercontinental
- Esportes Vasco anuncia a Nike como nova fornecedora de material esportivo
- Esportes Fonseca encanta torcida, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence em Miami
- Esportes Brasil é superado pela Alemanha e se despede do Mundial de Handebol Feminino
- Esportes Tradicional "festa de fim de ano" do DF, Arimateia tem inscrições abertas