COB recebe Prêmio Transparência e Fiscalização Pública na Câmara

Durante solenidade em Brasília, nesta terça-feira (9/12), entidade é reconhecida por ações exemplares, trabalhos e projetos dedicados à boa gestão

Prêmio foi entregue pela Câmara ao presidente do COB, Marco Antonio La Porta - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
O Comitê Olímpico do Brasil foi reconhecido, nesta terça-feira (9/12), pela Câmara dos Deputados com o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, honraria concedida por ações exemplares, trabalhos e projetos que respeitam as práticas da boa gestão e controle de recursos públicos no país. 

O COB foi premiado na categoria Sociedade Civil para incentivadores do engajamento e da participação cidadã no controle dos recursos públicos. Durante a solenidade, a entidade foi exaltada pelas práticas de transparência. 

"É uma honra estar mais uma vez aqui, no Plenário da Câmara, para receber, em nome do Comitê Olímpico do Brasil, o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2025. O COB recebe este prêmio com humildade e senso de propósito. Sabemos que a confiança pública é conquistada. E só pode ser mantida com disciplina, transparência e compromisso com resultados", discursou Marco La Porta, presidente do COB.

Importantes personalidades do esporte nacional prestigiaram a cerimônia, como os medalhistas olímpicos Nalbert (vôlei) e Agatha Rippel (vôlei de praia).

Organização não governamental fundada em 8 de junho de 1914, o COB levou o Brasil à conquista de 170 medalhas em Jogos Olímpicos (40 de ouro, 49 de prata, 81 de bronze) e 38 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de ouro, 15 de prata e 12 de bronze). A entidade recebe repasse de 1,7% do valor apostado em todas as loterias federais para investimento no esporte nacional.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/12/2025 19:42
