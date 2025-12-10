Influenciadora grávida de Gil revela sexo do bebê; namorada do ex-jogador arquiva fotos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Juliana Merhy confirmou nessa terça-feira (9/12) que espera um menino, fruto da relação com Gil Baloi, ex-zagueiro da Seleção e do Corinthians. Namorado — ou ex, visto que não há atualização sobre o status do relacionamento — de Elana, o ex-jogador também é pai de Gilzinho, de 19 anos, e Valentina, de 10, ambos de relações anteriores.

A partir da notícia, Juliana retomou o assunto exposto na semana passada, sobre a falta de apoio do ex-zagueiro diante da gravidez de risco. Merhy também atravessa um período de fragilidade emocional, com segundo ela, fortes crises de ansiedade. Muito por isso, tem se limitado a sair de casa apenas para consultas médicas e cuidados básicos.

Merhy reiterou a falta de amparo do ex-zagueiro, mesmo após a confirmação da paternidade pelo teste de DNA — solicitado pelo próprio. Apesar da relação com Gil ter ocorrido paralelamente ao namoro dele com Elana, a influenciadora nega que tenha sido amante, visto que o ex-jogador se declarava solteiro.

"Nunca fui amante. Antes de me relacionar com ele novamente, questionei sobre o antigo relacionamento e ele me falou que estava solteiro. Me disse que havia terminado. Ele tinha arquivado todas as fotos com ela e não havia nada aparente que indicava qualquer relacionamento ativo", afirmou.

Namorada de Gil se pronuncia

Elana voltou às redes sociais na segunda-feira (8/12) para quebrar, ainda que indiretamente, o silêncio sobre as polêmicas envolvendo Baloi. Nos vídeos publicados no Instagram, a potiguar falou sobre fé, positividade e rotina ao mencionar a polêmica.

"Antes de tudo, quero deixar bem claro que não estou me fazendo de doida. Quem está há muito tempo aqui nesse Instagram sabe melhor que ninguém que nunca fui de polêmicas e tenho fé em Deus que [este perfil] nunca será (…). Quero compartilhar dicas maravilhosas sobre cabelo, principalmente crespos e cacheados, de beleza e maquiagem", iniciou.

"[…] Vai ser assim, falar sobre coisas necessárias e umas besteirinhas de vez em quando. A gente ama. A vida segue", completou.




