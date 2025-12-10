Messi faz história e se torna o primeiro MVP consecutivo da MLS

Messi faz histÃ³ria e se torna o primeiro MVP consecutivo da MLS - (crédito: - DivulgaÃ§Ã£o/MLS)

Lionel Messi, de 38 anos, voltou a redesenhar os rumos do futebol nos Estados Unidos. Depois de liderar a fase regular, conquistar o título da MLS Cup e ser eleito o MVP da final, o astro do Inter Miami alcançou um feito inédito: tornou-se o primeiro jogador da história a vencer o prêmio de Melhor Jogador da MLS (MVP) em duas temporadas consecutivas. A marca chega 29 anos após o início da liga profissional norte-americana, reforçando o impacto extraordinário do argentino.

A MLS anunciou, nesta quarta-feira (10/12), que Messi recebeu o prêmio Landon Donovan MVP 2025, confirmando um domínio absoluto. Antes dele, apenas Preki havia sido eleito duas vezes (1997 e 2003), mas nunca em anos seguidos. Agora, Messi inaugura mais uma página da história da competição.

A votação também refletiu a superioridade do camisa 10. Messi obteve 70,43% dos votos, superando com ampla margem Anders Dreyer, do San Diego (11,15%), e Denis Bouanga, do LAFC (7,27%). Além disso, conquistou apoio maciço da imprensa (83,05%), das comissões técnicas (73,08%) e dos jogadores (55,17%), evidenciando uma unanimidade rara na liga.

Dentro de campo, os números explicam o tamanho do feito. Messi terminou a temporada regular com 29 gols e 19 assistências em 28 partidas, totalizando 48 participações diretas em gols — segundo melhor desempenho da história da MLS, apenas um ponto atrás do recorde de Carlos Vela (49 em 2019). Nos playoffs, seguiu decisivo: marcou 6 gols, deu 9 assistências e participou diretamente de dois gols na final, conduzindo o Inter Miami ao primeiro título de MLS Cup de sua história, coroação que ainda lhe rendeu o prêmio de MVP da decisão.

Craque além do tempo

Mesmo aos 38 anos, idade em que a maioria dos jogadores já está em reta final de carreira, Messi segue em pleno auge. Desde que chegou aos Estados Unidos, em 2023, empilhou conquistas: Leagues Cup (2023), Supporters’ Shield (2024) e, agora, MLS Cup (2025). Confiante na longevidade do craque, o Inter Miami prorrogou seu contrato até 2028, apostando que o argentino seguirá competitivo mesmo nos 40 anos.

Em comunicado oficial, a MLS destacou que Messi "superou com folga seus números de MVP do ano passado e completou novamente uma temporada histórica". De fato, desde sua chegada, a liga vive uma transformação estrutural: estádios cheios, audiência em alta, crescimento internacional e explosão de assinaturas da Apple TV. Hoje, já se fala em uma MLS dividida entre o antes de Messi e o depois de Messi.

Com mais um capítulo escrito nos livros de recordes — e agora como primeiro MVP consecutivo da liga — Messi confirma, mais uma vez, seu reinado no futebol norte-americano. Mesmo perto dos 40 anos, ele segue definindo o presente da MLS e, sobretudo, moldando o seu futuro.