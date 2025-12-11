Superliga Feminina: Brasília aposta em Karen contra Barueri em São Paulo

Concentração: a ponteira Karen Anjos é uma das principais peças no time de Spencer Lee na temporada da Superliga Feminina de Vôlei na temporada - (crédito: Rogério Guerreiro / Brasília Vôlei )

Embalado por duas vitórias na Superliga Feminina, o Brasília Vôlei vai até São Paulo enfrentar o Barueri, hoje, pela 10ª rodada do torneio, no Ginásio de Esportes José Corrêa, às 18h30. Na oitava colocação da tabela, as brasilienses duelam com as sétimas colocadas. As armas do técnico Spencer Lee em busca da vitória são Lívia no bloqueio e Karen no ataque.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A central de 22 anos tem 1,87m de altura e vem se destacando na elite do vôlei nacional. A superpotência do bloqueio figura atualmente na terceira posição do ranking da liga com 31 pontos, atrás apenas de Júlia do Gerdau Minas, com 43, e de Luiza do Barueri, com 37. Na eficiência do fundamento, ela também se destaca com 0,91, em quarto lugar.

Novata na equipe do Brasília, a ponteira Karen tem sido referência no ataque. Apesar dos tropeços da equipe, a atleta de 25 anos é responsável por boa parte dos pontos. Na vitória contra o Tijuca, a jogadora converteu 18 bolas e levou o troféu Viva Vôlei para casa. Recentemente, anotou 13 pontos no triunfo diante do Sorocaba, em casa, em um resultado importante na retomada do time à parte superior da tabela.

Contente com a fase, a ponteira tem desejos na temporada. "Quero ser uma jogadora que faz a diferença dentro e fora de quadra, ajudando o grupo a crescer. Quero olhar para trás e ver que fui resiliente, que cresci e deixei uma marca positiva na equipe", pontuou Karen. "Minha ambição é dar o meu máximo em cada treino e jogo, buscando evolução diária", concluiu.

O Brasília Vôlei ocupa a oitava colocação na disputa. As últimas vitórias em casa foram importantes para afastar o time da zona da degola. Conseguiu 3 sets a 0 na oitava rodada contra o Sorocaba e o placar se repetiu na última semana, em cima do Mackenzie. O adversário paulista também vem de um resultado positivo. Venceu o Tijuca fora de casa por 3 sets a 2, uma recuperação após o revés sofrido contra o Praia Clube, por 3 sets a 0, em São Paulo.

Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Corinthians faz jogo impecável, vence Cruzeiro e sai em vantagem

Corinthians faz jogo impecável, vence Cruzeiro e sai em vantagem Esportes Brasília é superado pelo São José e perde sequência de invencibilidade

Brasília é superado pelo São José e perde sequência de invencibilidade Esportes Candangão 2026: saiba como estão os 10 times a um mês da abertura

Candangão 2026: saiba como estão os 10 times a um mês da abertura Esportes Brasilia não renova com português e tem novo técnico para o Candangão 2026

Brasilia não renova com português e tem novo técnico para o Candangão 2026 Esportes Flamengo elimina o Cruz Azul e avança para a semifinal do Mundial

Flamengo elimina o Cruz Azul e avança para a semifinal do Mundial Esportes Palmeiras confirma renovação de Abel Ferreira até 2027