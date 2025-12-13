Flamengo acerta venda do atacante Juninho para clube mexicano

Juninho em ação com a camisa do Flamengo durante a temporada - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo encaminhou, nas últimas horas, a venda do atacante Juninho o Pumas, do México, por 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões). Valor semelhante ao que o clube carioca pagou ao Qarabag, do Azerbaijão, no início desta temporada. A informação é do portal ESPN.

Dessa forma, o camisa 23, que está com o elenco no Qatar para a disputa da Copa Intercontinental, deixará o Rubro-Negro após a competição. Na equipe carioca, o atleta soma 32 jogos oficiais, com quatro gols. No período, conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

O jogador foi a primeira contratação do diretor José Boto, entretanto não conseguiu se firmar entre os titulares ao longo da temporada. Juninho encontrou dificuldade, visto que o técnico Filipe Luís preferiu escalar Bruno Henrique mais centralizado com a ausência de Pedro por lesão.

Por fim, o Rubro-Negro entrará em campo neste sábado (13), às 14h (de Brasília), pela semifinal da Copa Intercontinental, diante do Pyramids, do Egito. Caso avance à final do torneio, os comandados de Filipe Luís terão pela frente um confronto com o Paris Saint-Germain.

