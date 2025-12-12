Brasília é derrotado pelo Corinthians e emenda a segunda derrota seguida no NBB

Buscando retomar a posição entre os três primeiros da tabela, o Brasília Basquete tropeçou mais uma vez no Novo Basquete Brasil (NBB) e se mantém na quinta posição do torneio. Na noite desta sexta-feira (12/12), o representante do DF na Liga Nacional sofreu uma baixa dentro de quadra e foi superado pelo Corinthians por 79 x 66, na casa do adversário. Esta é o quarto revés dos brasilienses na temporada e a estadia por São Paulo não tem sido positiva para a equipe de Dedé Barbosa.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em noite de gala, o armador Elinho foi o cestinha do jogo. O jogador do Timão acumulou 21 pontos no embate, superando o recorde individual no campeonato nacional. Pelo lado do Brasília, o ala Paulichi foi o maior pontuador com 19 bolas convertidas. Recém convocado para a Seleção Brasileira, Brunão foi outro destaque da equipe candanga com sete rebotes.

O clube do DF começou o confronto na frente, mas não demoraram muito para verem os corintianos tomarem as rédeas da parcial, com 12 pontos de vantagem. Dedé Barbosa pediu um tempo para ajustar a equipe, mas o Brasília Vôlei se apresentava totalmente apático, finalizando o primeiro quarto com oito pontos atrás (22 x 10). A segunda parcial mostrou uma certa dificuldade na defesa do ET. Elinho, com 10 pontos no jogo, ia se destacando na partida. O Corinthians seguiu à risca o plano de jogo, os paulistas desbancaram a terceira melhor defesa do campeonato e partiram para o intervalo com 11 pontos à frente.



Veja também: Brasília é superado pelo São José e perde sequência de invencibilidade

O terceiro quarto foi de reação brasiliense. Apesar de Paulichi aparecer em primeiro nas estatísticas, Brunão era o cara do jogo do Brasília Basquete. O pivô liderava em rebotes, com seis na disputa, ao lado de Munford. O Brasília estava se encaminhando para o último período com 14 pontos atrás e o conselho de Dedé Barbosa para a equipe foi para que não se desesperem que ainda havia jogo. Mas, a superioridade corintiana não dava espaço para os extraterrestres se encontrarem na partida. Elinho fazia uma noite de gala, chegando a marca de 21 pontos no duelo, o recorde da temporada. Fim de jogo: 79 x 66.

O próximo compromisso do Brasília Basquete é na próxima terça-feira (16/12), às 20h, contra o Mogi, na última partida da sequência de três jogos em São Paulo. Depois, o time se reencontra com a torcida, em casa, para enfrentar o Pato Basquete, no dia 23, às 20h15.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Brasiliense Igor Thiago é eleito jogador do mês da Premier League

Brasiliense Igor Thiago é eleito jogador do mês da Premier League Esportes Supercopa Capital: Fred classifica Fortaleza e é finalista pela primeira vez como técnico

Supercopa Capital: Fred classifica Fortaleza e é finalista pela primeira vez como técnico Esportes Vasco vence o Flu de virada e sai na frente na Semi da Copa do Brasil

Vasco vence o Flu de virada e sai na frente na Semi da Copa do Brasil Esportes COB freta jato para ter Caio e Gianetti Bonfim no Prêmio Brasil Olímpico

COB freta jato para ter Caio e Gianetti Bonfim no Prêmio Brasil Olímpico Esportes Brasília Vôlei leva jogo para o tie-break e supera o Barueri fora de casa

Brasília Vôlei leva jogo para o tie-break e supera o Barueri fora de casa Esportes Ceilândia será a casa da Supercopa do Brasil de Beach Soccer em dezembro