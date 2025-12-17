Frajola, o novo vidente, aponta vencedor entre Flamengo e PSG

Na hora da decisão, os torcedores apelam para qualquer tipo de fé, até mesmo para os animais “videntes”. Depois do famoso gatinho Milu, o Frajola, novo queridinho dos palpiteiros, também deu o veredicto para a final entre Flamengo e Paris Saint-Germain na Copa Intercontinental. O jogo começa às 14h, nesta quarta-feira (17/12), no Catar.

O gato, que já cravou as vitórias do rubro negro contra o Cruz Azul e o Pyramids no mesmo campeonato, agora apostou mais uma vez no time brasileiro. O Frajola escolheu o prato do Flamengo, indicando que o time deve ser campeão contra o PSG na grande final.

E os torcedores já estão fazendo promessas de presentes para o novo amuleto caso o time carioca conquiste a taça do Intercontinental. “Vamo fazer uma vakinha pro Frajola se o Flamengo for campeão”, diz um comentário. “Gatinho, gatinho eu ja to iludida”, diz outra internauta.

O palpite é o mesmo do gato Milu, que repercutiu nas redes sociais após escolher o pote de ração com o vídeo do Flamengo. O animal ainda deixou o público apreensivo ao caminhar rumo ao pote do PSG, antes de mudar de ideia e escolher o rubro-negro. Será que, assim como no vídeo, o jogo vai ser repleto de emoções para o público?

E os torcedores de Vasco e Corinthians também estão se agarrando aos pets da sorte na decisão da Copa do Brasil. O primeiro jogo da grande final ocorre também nesta quarta-feira (17/12), às 21h30. Questionado sobre as apostas do Frajola para a partida, o tutor, dono do perfil Lentz Fotografia no Instagram, afirmou que nosso vidente está “calibrando o faro para próximo jogo”.

O Frajola acertou a classificação do Vasco contra o Fluminense no domingo, e com um detalhe curioso: ele chegou a cheirar o pote com a foto do tricolor e quase comeu a ração, mas no finalzinho mudou de ideia e decidiu pelo time da Colina. E o jogo foi assim mesmo, cheio de emoção, com o Vasco perdendo no tempo regulamentar, mas se classificando nos pênaltis.

Ele também acertou as vitórias do Flamengo contra o Palmeiras na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.