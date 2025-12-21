Brasília Vôlei recebe o Fluminense e mira vaga no G8 da Superliga Feminina

Embalado em uma sequência positiva na Superliga Feminina, o Brasília Vôlei enfrenta, hoje, o Fluminense, em casa, pela 11ª rodada da Liga Nacional. O esquadrão verde-preto vai em busca de subir na tabela, pois apesar dos últimos bons resultados, o time do DF não está mais entre as oito colocadas da disputa, após vencer no quinto set a equipe do Bauru, na semana passada. Os ingressos para o duelo estão sendo comercializados no site do Ticket Fácil, no valor de R$20,00 (meia entrada). Transmissão ao vivo na VBTV (streaming)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O último confronto entre Brasília Vôlei e Fluminense foi memorável. Em março, o Tricolor de Laranjeiras visitou a capital federal na reta final do torneio de 2024/2025. Na época, enquanto o clube carioca brigava para ficar entre os três primeiros colocados, o Brasília pelejava para não ser rebaixado. Com o apoio da torcida e a força coletiva da equipe, o time brasiliense derrotou o Flu por 3 sets a 1 e afastou o perigo de ir para a segunda divisão.

Agora, em nono lugar na tabela, o Brasília Vôlei deseja manter a sequência positiva para voltar ao G8 da competição. Para o comandante mineiro Spencer Lee, o momento está favorável para o time brasiliense e de muita confiança no grupo. "Nossa equipe foi ganhando um pouco mais de consistência, o sentimento de que estávamos no caminho certo, de que o trabalho estava sendo realizado e que poderia nos trazer algumas conquistas e resultados", pontuou Spencer.

"Esse jogo no domingo tem uma importância muito grande", alertou. Focados em estarem na zona de classificação, a última rodada do primeiro turno tem um peso importante para a equipe que deseja também cavar uma vaga na Copa do Brasil, competição que há nove anos o Brasília Vôlei não participa. As oito primeiras colocadas garantem o acesso para o torneio nacional.

Ao fazer uma análise do início do clube na disputa, Spencer afirmou a instabilidade do grupo, mas enxergou de forma positiva o começo da equipe para chegarem até os resultados atuais. "Nós oscilamos muito, tivemos muitos altos e baixos nesse primeiro turno, mas isso tudo serviu para que a equipe ganhasse um pouquinho mais de consistência, um pouquinho mais de identidade, um pouquinho mais de personalidade. Acho que isso reflete nesses últimos jogos", avaliou.

"A gente espera fechar o primeiro turno ainda contra o Fluminense, com a ambição de conquistar alguns pontos ou a vitória, claro", desejou. "Essa equipe que é bastante reformulada, é uma equipe jovem, foi importante todo esse processo para que a gente ganhasse o amadurecimento necessário para transformar essa jovem equipe numa equipe mais madura e competitiva durante o campeonato da Superliga", concluiu.

A partida vai marcar o primeiro encontro da oposta Ana Medina com a antiga equipe. A gaúcha foi o principal destaque do clube brasiliense na última temporada e chamou a atenção do Fluminense antes mesmo do ano se encerrar. Neste domingo, Ana Clara irá rever as companheiras de equipe, a torcida e até o ex-técnico Spencer Lee.

Programe-se

Superliga Feminina - 11ª rodada

Brasília Vôlei x Fluminense

Data e horário: 21/12 (domingo), às 18h30

Local: Ginásio do Sesi, em Taguatinga

Ingressos: R$20,00 (meia-entrada) no site do Ticket Fácil

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Remo anuncia a contratação do técnico Juan Carlos Osório

Remo anuncia a contratação do técnico Juan Carlos Osório Esportes Possível affair de atacante, Maisa assiste a Corinthians x Vasco ao lado de cantor

Possível affair de atacante, Maisa assiste a Corinthians x Vasco ao lado de cantor Esportes Bruna Biancardi admite abalo com críticas e exposição em relacionamento com Neymar

Bruna Biancardi admite abalo com críticas e exposição em relacionamento com Neymar Esportes City analisa possível sucessor de Pep Guardiola

City analisa possível sucessor de Pep Guardiola Esportes Impedimentos frustram Corinthians e Vasco no empate em Itaquera

Impedimentos frustram Corinthians e Vasco no empate em Itaquera Esportes Ex-Fluminense, Pineida é assassinado em Guayaquil