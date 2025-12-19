Yuri Alberto está em crise de identidade

O jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco na Neo Química Arena, empatado sem gols na quarta-feira, escancara a queda do artilheiro do futebol nacional na temporada passada. O desempenho de 31 gols de Yuri Alberto em 2024, que impulsionaram o alvinegro da briga contra o rebaixamento à vaga na Pré-Libertadores, não será repetido. Até aí, tudo bem, o futebol é dinâmico. Porém, chama a atenção a timidez de um dos camisas 9 mais bem pagos no país em mata-matas, considerada a especialidade do Corinthians desde a chegada do técnico Dorival Júnior.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Botafogo e Bahia conhecem os adversários na segunda fase da Libertadores

Os 18 gols em 2025 colocam Yuri Alberto como artilheiro do Corinthians na temporada. Cinco foram torneios mata-matas ou fases eliminatórias de competições. Na Copa do Brasil, a participação não corresponde às expectativas. A única bola na rede foi no jogo de volta da terceira fase contra o Novorizontino. No jogo de ida da final contra o Vasco, finalizou uma vez. Teve a bola 18 vezes e a perdeu em oito. A atuação irritou os mais de 44 mil corintianos em Itaquera e companheiros.

As câmeras da transmissão flagraram bate-boca entre o atacante o lateral-direito Matheuzinho antes de escanteio para o Vasco. O dublador Velloso identificou Yuri Alberto dizendo que estava de "saco cheio" para o parceiro de clube. O goleiro Hugo Souza tentou explicar desentendimento. "Quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. Fui apartar uma discussão entre a gente, mas era uma discussão para a nossa melhora, para tentar entender o que estava acontecendo no jogo", justificou, na zona mista.

Yuri Alberto não marca há cinco partidas. Os últimos gols foram em 20 de novembro, dois, na vitória por 3 x 1 sobre o São Paulo pela 34ª rodada do Brasileiro. A fase leva ao questionamento da torcida sobre se o camisa 9 deve ou não seguir como titular. Dorival, porém, banca o atacante. "Por ser um artilheiro e termos confiança nele. O treinador não pode desistir com muita facilidade de um atleta, nosso papel não é esse, é um pouco diferente", argumentou o treinador corintiano. Em julho, o jogador renovou o contrato com o Corinthians até 2030, com multa rescisória de

R$ 500 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o exterior.

É pouco provável que Dorival Jr. tire Yuri Alberto do time titular para o confronto decisivo no domingo, às 18h, no Maracanã. Entretanto, se cogitar a hipótese, tem o xodó Gui Negão, de 18 anos, como opção. O talento das categorias de base, promovido pelo treinador neste ano, marcou dois gols e deu assistência nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. "Sinto confiança, tanto é que fui eu quem lancei. Ninguém sabia quem era. Só não entrou por circunstâncias. Vitinho e Dieguinho vêm vindo bem. Tudo é questão de momento", comentou o técnico.







