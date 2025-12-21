Lula comemora título do Corinthians: "presente de Natal antecipado"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi às redes sociais para comemorar o título da Copa do Brasil conquistado pelo Corinthians. A vitória veio após a vitória por 2 x 1 sobre o Vasco, no Maracanã, na noite deste domingo (21/12).

Torcedor assumido do time paulista, Lula fez uma postagem no Instagram para celebrar o quarto título do torneio conquistado pelo clube. Além de uma montagem com o elenco do Corinthians, acompanhada pelos dizeres "Timão campeão da Copa do Brasil", o presidente também deixou uma mensagem na legenda: "Presente de Natal antecipado pra nação corinthiana. Parabéns, Timão!".

Confira a postagem feita por Lula nas redes sociais em comemoração ao título do Corinthians:

Triunfo decidido na segunda partida

A vitória corintiana por 2 x 1 foi construída na partida de volta. No jogo da ida, em São Paulo, Corinthians e Vasco empataram em 0 x 0. No Maracanã, no Rio de Janeiro, gols dos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay materializaram a vitória. O português Nuno Moreira descontou para o time carioca.

Aos 18 minutos da etapa inicial, Yuri Alberto recebeu lançamento de Matheuzinho e tocou na saída do goleiro vascaíno, Léo Jardim. Aos 41', Nuno Mendes subiu na área adversária e aproveitou falha de Hugo Souza ao tentar afastar a gorducha para cabeçear e empatar a partida.

Em meio à uma etapa complementar disputada, Yuri Alberto recebeu do lado direito do ataque após jogada coletiva e tocou para Depay completar em direção à meta. Mesmo em uma reta final nervosa, com tentativas ofensivas em sequência do Vasco, o Corinthians se segurou, e garantiu a votória.