Seleção Brasileira termina o ano em quinto lugar no ranking da Fifa

A Seleção Brasileira terminou o ano em quinto lugar no ranking da Fifa. Cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, o Brasil chegou a ocupar o sétimo lugar em setembro. Contudo, melhorou sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti e conseguiu terminar a temporada no top 5.

Apesar de ser a atual campeã mundial, a Argentina terminou o último ano antes da Copa do Mundo de 2026 em segundo lugar. Afinal, a Espanha conseguiu superá-la e ficar com a primeira colocação. Campeã do mundo em 2018 e vice em 2022, a França ocupa o terceiro lugar, seguida pela Inglaterra.

Em setembro, a Seleção Brasileira chegou a ocupar a sétima colocação no ranking da Fifa, a sua pior posição na década. Contudo, já chegou a ser nono em 2016. Entretanto, o Brasil melhorou após a chegada de Carlo Ancelotti. Agora, o principal objetivo e chegar em alta na Copa do Mundo de 2026 e brigar pelo título.

Cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova Jérsei. Depois, enfrenta o Haiti, dia 19, na Filadélfia, e Escócia, dia 24, em Miami. Antes, o Brasil enfrenta França e Croácia em amistosos, nos dias 26 e 31 de março. Este, aliás, será o último teste antes da convocação.

Ranking da Fifa:

1º – Espanha – 1877,18 pontos

2º – Argentina – 1873,33

3º – França – 1870

4º – Inglaterra, 1834,12

5º – Brasil – 1760,46

6º – Portugal – 1760,38

7º – Holanda – 1.756,27

8º – Bélgica – 1739,71

9º – Alemanha, 1724,15

10º – Croácia, 1716,88