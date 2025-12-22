Guardiola impõe controle de peso aos jogadores do Manchester City

Pep Guardiola endureceu o controle físico sobre o elenco do Manchester City após o Natal. O treinador avisou que não relacionará jogadores que retornarem acima do peso. O treinador espanhol deixou claro que acompanhará individualmente a condição física dos atletas e que a decisão terá impacto direto na escalação para o próximo compromisso da equipe na Premier League.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para isso, Guardiola concedeu apenas três dias de folga ao elenco, com retorno marcado para 25 de dezembro. Antes da pausa, o técnico realizou uma pesagem coletiva e informou que repetirá o procedimento assim que os jogadores voltarem aos treinos. Dessa forma, qualquer atleta que ultrapassar o limite estabelecido ficará fora da partida contra o Nottingham Forest, marcada para o dia 27.

Folga reduzida

Além disso, Guardiola reforçou que não abre mão do controle físico mesmo durante as festas de fim de ano. Embora permita que os jogadores aproveitem o Natal com suas famílias, o treinador afirmou que a exigência profissional permanece inalterada, sobretudo em um período de calendário apertado e alta competitividade.

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>



Em paralelo, o técnico também reduziu a folga do elenco após a vitória por 3 a 0 sobre o West Ham, já que não se mostrou satisfeito com o desempenho apresentado, apesar do resultado. Segundo Guardiola, a atuação não atingiu o nível esperado, o que reforçou sua decisão de manter o grupo sob vigilância constante.

Por fim, o comandante do City lembrou episódios anteriores em que jogadores retornaram acima do peso após pausas prolongadas. Ele usou esses casos como argumento para adotar uma postura mais rígida. Assim, ao priorizar disciplina e condicionamento físico, Guardiola busca preservar o alto padrão competitivo do Manchester City, que segue na disputa direta pelo título da Premier League.