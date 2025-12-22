Memphis Depay provoca Cauan Barros após título do Corinthians no Maracanã; veja

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A temporada 2025 do futebol brasileiro se encerrou oficialmente com festa corintiana no Maracanã pelo tetracampeonato da Copa do Brasil e muita, muita provocação. Após marcar o gol do título, Memphis Depay, já com medalha no peito, rebateu ironicamente à provocação feita por Cauan Barros durante a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no último domingo (21).

O atrito teve início quando Memphis ficou caído após uma disputa de bola com Cauan próximo à linha de fundo, no duelo de ida. Ao notar o holandês no gramado, o volante gritou alto ordenando que o atacante se levantasse. A atitude repercutiu quase instantaneamente nas redes sociais, sobretudo entre cruz-maltinos que enalteceram a postura de sua joia.

A resposta veio pouco depois, ainda no estádio, mas já com o campeão definido. Em vídeo gravado após o apito final, Depay aparece gritando "levanta agora" enquanto aguarda a entrega do título corintiano no palco montado no centro do gramado do Maracanã.

A provocação entre o jovem cruz-maltino e o experiente jogador alvinegro marcou um dos extracampos mais comentados da final nas redes sociais. Desde o lance da promessa carioca, com elogios também à sua eficiência defensiva, ao vídeo do camisa 10, os episódios estiveram entre os assuntos mais comentados da noite de domingo.

Memphis Depay desabafa

Autor do gol decisivo, o astro holandês também esteve no centro das atenções do pós-jogo por seu forte desabafo sobre os bastidores do clube. O camisa 10 fez críticas diretas à diretoria alvinegra e cobrou mudanças internas, afirmando que o time precisa crescer e disputar títulos de peso de forma recorrente.

Ele, inclusive, teve papel determinante na campanha do tetracampeonato. Marcou o gol da vitória sobre o Cruzeiro, pela ida da semifinal, e converteu o pênalti que garantiu o clube na decisão.

O tetracampeonato nacional, conquistado com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, garantiu o Corinthians na próxima edição da Libertadores. Vale destacar que o Alvinegro também levantou a taça do Campeonato Paulista, encerrando a temporada com dois troféus na galeria.