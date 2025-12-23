Brasília se despede da torcida em 2025 com vitória contra o Pato

No clima do Natal, Brasília Basquete se despede da torcida no ano de 2025 - (crédito: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)

A última partida em casa em 2025 foi encerrada com chave de ouro para o Brasília Basquete. Na noite desta terça-feira (23/12), os extraterrestres se despediram da torcida no Ginásio Nilson Nelson com triunfo diante do Pato por 84 x 69. Embalados pela vitória, o até logo contou com roda de samba com Pagode do Juninho (PDJ).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O armador argentino do Brasília, Facundo Corvalan, foi o maior pontuador do confronto, com 17 pontos, além de encerrar o embate com quatro assistências, o maior da equipe. Mais uma vez, Brunão foi destaque nos rebotes, finalizando com oito. Do outro lado, o ala Edu Marília liderou as estatísticas pelo time paranaense: 17 pontos e nove rebotes.

Leia também: Pivô do Brasília, Brunão é convocado pela Seleção Brasileira

Estudada, a partida começou com o Brasília Basquete abrindo a parcial. Dedé Barbosa se comportava com agitação na beira da quadra. O jogo estava parelho, mas o ET se manteve à frente. O tempo seguinte não começou bem para os donos da casa. O Brasília ficou mais de três minutos sem marcar e viu o adversário o ultrapassar no marcador. O duelo estava apertado, porém o time brasiliense buscou a retomada na parcial e foi para o intervalo respirando melhor: 20 x 18 a favor.



O penúltimo quarto foi de reação para o clube do DF. Os extraterrestres conseguiram o domínio da disputa e abriram 13 pontos de frente. Corvalan comandava as estatísticas da noite como o maior pontuador, com 12 bolas convertidas. O Brasília ia agitando a arquibancada do Nilson Nelson tal qual um maestro. Em quadra, a equipe controlava o embate e encaminhava a partida para os minutos finais com tranquilidade. Quinze pontos a mais coroaram a vitória do ET na noite animada desta terça-feira.

Antes de 2026 chegar, o clube do DF faz duas partidas em território paulista. Neste sábado (27/12), contra o Franca, às 17h e, na próxima segunda-feira (29/12), o Brasília enfrenta o Bauru, às 19h30. A equipe brasiliense só retorna ao quadradinho no dia 12, para receber o Caxias do Sul, às 20h15.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Mattos diz que Santos contratará dentro da realidade, sem "loucuras"

Mattos diz que Santos contratará dentro da realidade, sem "loucuras" Esportes Fluminense empresta promessa da base para o Houston Dynamo, dos EUA

Fluminense empresta promessa da base para o Houston Dynamo, dos EUA Esportes Empresária de Haaland defende Leila Pereira e denuncia machismo

Empresária de Haaland defende Leila Pereira e denuncia machismo Esportes Empresária de Haaland defende Leila Pereira e denuncia machismo

Empresária de Haaland defende Leila Pereira e denuncia machismo Esportes Flamengo insiste por Vitão, mas Internacional segue irredutível

Flamengo insiste por Vitão, mas Internacional segue irredutível Esportes Vasco mantém jejum de título nacional, mas tem clube com seca maior