Brasília se despede da torcida em 2025 com vitória contra o Pato

A última partida em casa em 2025 foi encerrada com chave de ouro para o Brasília Basquete. Na noite desta terça-feira (23/12), os extraterrestres se despediram da torcida no Ginásio Nilson Nelson com triunfo diante do Pato por 84 x 69. Embalados pela vitória, o até logo contou com roda de samba com Pagode do Juninho (PDJ).
O armador argentino do Brasília, Facundo Corvalan, foi o maior pontuador do confronto, com 17 pontos, além de encerrar o embate com quatro assistências, o maior da equipe. Mais uma vez, Brunão foi destaque nos rebotes, finalizando com oito. Do outro lado, o ala Edu Marília liderou as estatísticas pelo time paranaense: 17 pontos e nove rebotes.
Estudada, a partida começou com o Brasília Basquete abrindo a parcial. Dedé Barbosa se comportava com agitação na beira da quadra. O jogo estava parelho, mas o ET se manteve à frente. O tempo seguinte não começou bem para os donos da casa. O Brasília ficou mais de três minutos sem marcar e viu o adversário o ultrapassar no marcador. O duelo estava apertado, porém o time brasiliense buscou a retomada na parcial e foi para o intervalo respirando melhor: 20 x 18 a favor.
O penúltimo quarto foi de reação para o clube do DF. Os extraterrestres conseguiram o domínio da disputa e abriram 13 pontos de frente. Corvalan comandava as estatísticas da noite como o maior pontuador, com 12 bolas convertidas. O Brasília ia agitando a arquibancada do Nilson Nelson tal qual um maestro. Em quadra, a equipe controlava o embate e encaminhava a partida para os minutos finais com tranquilidade. Quinze pontos a mais coroaram a vitória do ET na noite animada desta terça-feira.
Antes de 2026 chegar, o clube do DF faz duas partidas em território paulista. Neste sábado (27/12), contra o Franca, às 17h e, na próxima segunda-feira (29/12), o Brasília enfrenta o Bauru, às 19h30. A equipe brasiliense só retorna ao quadradinho no dia 12, para receber o Caxias do Sul, às 20h15.
*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini
