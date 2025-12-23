InícioEsportes
Brasília se despede da torcida em 2025 com vitória contra o Pato

Último jogo do time do Distrito Federal em casa pelo Novo Basquete Brasil tem triunfo por 84 x 69. Próximo compromisso é contra o Franca, no dia 27, às 17h

No clima do Natal, Brasília Basquete se despede da torcida no ano de 2025 - (crédito: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)
No clima do Natal, Brasília Basquete se despede da torcida no ano de 2025 - (crédito: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)

A última partida em casa em 2025 foi encerrada com chave de ouro para o Brasília Basquete. Na noite desta terça-feira (23/12), os extraterrestres se despediram da torcida no Ginásio Nilson Nelson com triunfo diante do Pato por 84 x 69. Embalados pela vitória, o até logo contou com roda de samba com Pagode do Juninho (PDJ).

O armador argentino do Brasília, Facundo Corvalan, foi o maior pontuador do confronto, com 17 pontos, além de encerrar o embate com quatro assistências, o maior da equipe. Mais uma vez, Brunão foi destaque nos rebotes, finalizando com oito. Do outro lado, o ala Edu Marília liderou as estatísticas pelo time paranaense: 17 pontos e nove rebotes. 

Estudada, a partida começou com o Brasília Basquete abrindo a parcial. Dedé Barbosa se comportava com agitação na beira da quadra. O jogo estava parelho, mas o ET se manteve à frente. O tempo seguinte não começou bem para os donos da casa. O Brasília ficou mais de três minutos sem marcar e viu o adversário o ultrapassar no marcador. O duelo estava apertado, porém o time brasiliense buscou a retomada na parcial e foi para o intervalo respirando melhor: 20 x 18 a favor.

O penúltimo quarto foi de reação para o clube do DF. Os extraterrestres conseguiram o domínio da disputa e abriram 13 pontos de frente. Corvalan comandava as estatísticas da noite como o maior pontuador, com 12 bolas convertidas. O Brasília ia agitando a arquibancada do Nilson Nelson tal qual um maestro. Em quadra, a equipe controlava o embate e encaminhava a partida para os minutos finais com tranquilidade. Quinze pontos a mais coroaram a vitória do ET na noite animada desta terça-feira.

Antes de 2026 chegar, o clube do DF faz duas partidas em território paulista. Neste sábado (27/12), contra o Franca, às 17h e, na próxima segunda-feira (29/12), o Brasília enfrenta o Bauru, às 19h30. A equipe brasiliense só retorna ao quadradinho no dia 12, para receber o Caxias do Sul, às 20h15. 

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini 

Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 23/12/2025 22:30 / atualizado em 23/12/2025 23:54
