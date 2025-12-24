Botafogo e São Paulo não avançam em conversa por "troca-troca"

Trio do São Paulo seria envolvido em troca com Botafogo - (crédito: Fotos: Erico Leonan e Rubens Chiri / São Paulo)

Sem acordo, Botafogo e São Paulo não devem concluir o "troca-troca" envolvendo seis jogadores. Afinal, as particularidades de cada negociação atrapalhou o avanço. Dessa forma, os clubes devem negociar de forma individual com cada jogador em busca de um acordo, segundo o ge.

Inicialmente, seis jogadores seriam envolvidos na negociação entre os clubes. O São Paulo enviaria o zagueiro Ferraresi, o meia Pablo Maia e o atacante Rodriguinho. Por outro lado, o clube paulista manifestou interesse em receber em troca o lateral-direito Vitinho, no meia Savarino e no ataque Joaquín Correa.

O Botafogo chegou a se acertar com o zagueiro Ferraresi. Sem acordo pela troca, a negociação pode seguir, mas de forma individual. Há a possibilidade de pelo menos uma negociação ser concretizada, mas as conversas devem seguir apenas para o início de 2026 por causa das festas de fim de ano.

O São Paulo já acertou a contratação do meia Danielzinho, do Mirassol, para 2026. Contudo, ainda busca mais reforços para fortalecer o elenco, já que sofreu com lesões e falta de reposição neste ano. O Botafogo, contudo, ainda não anunciou reforços. O Alvinegro, aliás, esperava a definição de um novo técnico para avançar no planejamento.