InícioEsportes
futebol brasil

Coritiba negocia a contratação de Lucero, do Fortaleza

Artilheiro do Laion nos últimos três anos, atacante perdeu espaço na reta final do Brasileirão de 2025 após a chegada de Martín Palermo

Lucero marcou 11 gols pelo Fortaleza em 2025 - (crédito: João Moura/FEC)
Lucero marcou 11 gols pelo Fortaleza em 2025 - (crédito: João Moura/FEC)

De volta à primeira divisão do futebol brasileiro, o Coritiba negocia a contratação do atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza. O Coxa fez proposta ao Laion e agora busca chegar um acordo pela transferência. Além do clube paranaense, o jogador argentino desperta interesse do Mirassol e do futebol do exterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not&iacute;cias do dia no seu celular</a></strong></p>

Lucero, de 34 anos, tem contrato até o fim de 2027 com o Fortaleza, que acabou rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão. Aliás, o atacante terminou a terceira temporada seguida como artilheiro do Laion, desta vez com 11 gols. Em 2023, balançou as redes 24 vezes, enquanto no ano passado, 23.

Saiba Mais

Titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda, Lucero perdeu espaço com Martín Palermo, que pouco o utilizou. Nos últimos dez jogos do Fortaleza, disputou apenas três, sendo uma como titular.

O Coritiba busca um centroavante para a próxima temporada. A diretoria tentou a contratação de nomes de peso, como Tiquinho Soares (Santos), Vegetti (Vasco) e Eduardo Sasha (Bragantino). Contudo, as negociações não evoluíram.

Em 2026, o Coxa disputará três competições. A primeira será o Campeonato Estadual, que terá início no dia 7 de janeiro. No fim do mesmo mês, começará o Brasileirão. Além disso, o clube paranaense jogará a Copa do Brasil.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/12/2025 13:44
    SIGA
    x