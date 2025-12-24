InícioPolítica
Moraes autoriza visita de filhos de Bolsonaro em hospital

Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou no começo da tarde desta quarta-feira (24/12) que os filhos de Jair Bolsonaro visitem o pai no hospital. O ex-presidente está internado para uma cirurgia de hernia no DF Star, em Brasília.

Foram autorizado a visitar Bolsonaro os filho Flávio, Carlos, Jair Renan e filha caçula, menor de idade. A visitação poderá ocorrer pelo tempo em que Bolsonaro estiver internado no hospital.

Moraes já tinha autorizado o acompanhamento de Michelle Bolsonaro no hospital. Vale lembrar que Moraes tinha vetado o uso de dispositivos eletrônicos no local, como computadores e telefones celulares.

A decisão ocorre após questionamentos da defesa sobre as condições de visitação durante o período de internação do ex-presidente, que foi autorizado a realizar exames e procedimento cirúrgico fora da unidade prisional, sob escolta e vigilância da Polícia Federal.

Antes da autorização formal do STF, Carlos Bolsonaro esteve no Hospital DF Star na manhã desta quarta-feira, enquanto o pai dava entrada para a realização de exames preparatórios. O vereador, no entanto, permaneceu do lado de fora da unidade, sem acesso ao quarto hospitalar. Na ocasião, Carlos afirmou que a defesa buscava reverter a proibição de visitas. “A gente está aqui para pelo menos poder ficar um pouquinho perto dele”, declarou à imprensa.

Esta será a oitava cirurgia de Bolsonaro na região do abdômen. O ex-presidente sofreu uma facada em 2018.

 

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Ronayre Nunes e Vanilson Oliveira
postado em 24/12/2025 13:43 / atualizado em 24/12/2025 15:09
